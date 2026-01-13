ANSES: Beneficiarios que reciben pago hoy, 13 de enero

Aumento de haberes en enero: Lo que debes saber sobre los pagos de ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de enero de 2026, llevando consigo un aumento del 2,47% en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este ajuste se realiza en función de la evolución de la inflación.
Este 13 de enero, ANSES continúa con su calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, después de implementar un incremento que refleja el costo de vida actual. Este aumento del 2,47% se aplica a todos los beneficios, de acuerdo con un nuevo régimen de movilidad de las prestaciones.
Aumento aplicado y sus fundamentos
El ajuste del 2,47% fue establecido por el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado, y considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes. Esto garantiza que los montos se alineen con la inflación vigente, brindando un respiro a los beneficiarios en tiempos económicos desafiantes.
Cifras clave para jubilados y pensionados en enero
Los montos de las jubilaciones y pensiones quedan de la siguiente manera:
– Jubilación mínima: $419,299 (incluye $349,299 del haber básico y un bono adicional de $70,000)
– Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM): $349,439.45 ($279,439.45 del haber base más $70,000 de bono)
– Pensiones No Contributivas (PNC): $314,509.52 ($244,509.52 del haber más $70,000 de bono)
– Jubilación máxima: $2,350,453.71
Todos estos montos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario.
Montos de AUH y asignaciones en enero
ANSES informa que la Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero es de $125,528 por menor. Se abona el 80% mensual, que equivale a $100,362, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH que verifica salud, vacunas y escolaridad.
Para la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total asciende a $408,697.46, recibiendo $326,957.97 mensualmente.
Quiénes reciben pagos el 13 de enero
El 13 de enero, continúan los pagos para:
Jubilaciones y pensiones de monto mínimo:
DNI terminados en 3
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 3
Asignación por Embarazo:
DNI terminados en 2
Asignación por Prenatal y Maternidad:
DNI terminados en 6 y 7
Calendario de pagos completo de ANSES para enero 2026
Jubilaciones y pensiones de monto mínimo:
DNI 0: 10 de enero
DNI 1: 11 de enero
DNI 2: 12 de enero
DNI 3: 13 de enero
DNI 4: 16 de enero
DNI 5: 17 de enero
DNI 6: 18 de enero
DNI 7: 19 de enero
DNI 8: 20 de enero
DNI 9: 23 de enero
Jubilaciones y pensiones de monto superior al mínimo:
DNI 0 y 1: 24 de enero
DNI 2 y 3: 25 de enero
DNI 4 y 5: 26 de enero
DNI 6 y 7: 27 de enero
DNI 8 y 9: 30 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:
DNI 0: 10 de enero
DNI 1: 11 de enero
DNI 2: 12 de enero
DNI 3: 13 de enero
DNI 4: 16 de enero
DNI 5: 17 de enero
DNI 6: 18 de enero
DNI 7: 19 de enero
DNI 8: 20 de enero
DNI 9: 23 de enero
Asignación por Embarazo:
DNI 0: 11 de enero
DNI 1: 12 de enero
DNI 2: 13 de enero
DNI 3: 16 de enero
DNI 4: 17 de enero
DNI 5: 18 de enero
DNI 6: 19 de enero
DNI 7: 20 de enero
DNI 8: 23 de enero
DNI 9: 24 de enero
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
Todas las terminaciones de DNI: del 5 de enero al 10 de febrero
Pensiones No Contributivas:
DNI 0 y 1: 3 de enero
DNI 2 y 3: 4 de enero
DNI 4 y 5: 5 de enero
DNI 6 y 7: 6 de enero
DNI 8 y 9: 9 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de enero al 10 de febrero
Prestación por Desempleo:
DNI 0 y 1: 23 de enero
DNI 2 y 3: 24 de enero
DNI 4 y 5: 25 de enero
DNI 6 y 7: 26 de enero
DNI 8 y 9: 27 de enero