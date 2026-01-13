ANSES: Beneficiarios que reciben pago hoy, 13 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia el calendario de pagos de enero de 2026, llevando consigo un aumento del 2,47% en los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales. Este ajuste se realiza en función de la evolución de la inflación.

ANSES inicia el pago de haberes en enero 2026

Este 13 de enero, ANSES continúa con su calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, después de implementar un incremento que refleja el costo de vida actual. Este aumento del 2,47% se aplica a todos los beneficios, de acuerdo con un nuevo régimen de movilidad de las prestaciones.

Aumento aplicado y sus fundamentos

El ajuste del 2,47% fue establecido por el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado, y considera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes. Esto garantiza que los montos se alineen con la inflación vigente, brindando un respiro a los beneficiarios en tiempos económicos desafiantes.

Cifras clave para jubilados y pensionados en enero

Los montos de las jubilaciones y pensiones quedan de la siguiente manera:

– Jubilación mínima: $419,299 (incluye $349,299 del haber básico y un bono adicional de $70,000)

– Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM): $349,439.45 ($279,439.45 del haber base más $70,000 de bono)

– Pensiones No Contributivas (PNC): $314,509.52 ($244,509.52 del haber más $70,000 de bono)

– Jubilación máxima: $2,350,453.71

Todos estos montos se acreditan automáticamente en las cuentas bancarias registradas por cada beneficiario.

Montos de AUH y asignaciones en enero

ANSES informa que la Asignación Universal por Hijo (AUH) para enero es de $125,528 por menor. Se abona el 80% mensual, que equivale a $100,362, mientras que el 20% restante se retiene hasta que se presente la Libreta AUH que verifica salud, vacunas y escolaridad.

Para la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total asciende a $408,697.46, recibiendo $326,957.97 mensualmente.

Quiénes reciben pagos el 13 de enero

El 13 de enero, continúan los pagos para:

Jubilaciones y pensiones de monto mínimo:

DNI terminados en 3

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 3

Asignación por Embarazo:

DNI terminados en 2

Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 6 y 7

Calendario de pagos completo de ANSES para enero 2026

Jubilaciones y pensiones de monto mínimo:

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Jubilaciones y pensiones de monto superior al mínimo:

DNI 0 y 1: 24 de enero

DNI 2 y 3: 25 de enero

DNI 4 y 5: 26 de enero

DNI 6 y 7: 27 de enero

DNI 8 y 9: 30 de enero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

DNI 0: 10 de enero

DNI 1: 11 de enero

DNI 2: 12 de enero

DNI 3: 13 de enero

DNI 4: 16 de enero

DNI 5: 17 de enero

DNI 6: 18 de enero

DNI 7: 19 de enero

DNI 8: 20 de enero

DNI 9: 23 de enero

Asignación por Embarazo:

DNI 0: 11 de enero

DNI 1: 12 de enero

DNI 2: 13 de enero

DNI 3: 16 de enero

DNI 4: 17 de enero

DNI 5: 18 de enero

DNI 6: 19 de enero

DNI 7: 20 de enero

DNI 8: 23 de enero

DNI 9: 24 de enero

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

Todas las terminaciones de DNI: del 5 de enero al 10 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI 0 y 1: 3 de enero

DNI 2 y 3: 4 de enero

DNI 4 y 5: 5 de enero

DNI 6 y 7: 6 de enero

DNI 8 y 9: 9 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de enero al 10 de febrero

Prestación por Desempleo:

DNI 0 y 1: 23 de enero

DNI 2 y 3: 24 de enero

DNI 4 y 5: 25 de enero

DNI 6 y 7: 26 de enero

DNI 8 y 9: 27 de enero