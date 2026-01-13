¿Quién será la actriz argentina con posibilidades de llevarse un Oscar?

En una soleada mañana de San Telmo, Laura Paredes, a sus 45 años, no parece detenerse. Tras regresar de un viaje a China y prepararse para celebrar el fin de año en una tranquila quinta en San Pedro, la actriz y coautora de la película «Belén» muestra una energía admirable. ¿Qué es lo que la impulsa? Su pasión inquebrantable por el cine cumple un rol fundamental.

Una Película que Marca la Diferencia

Paredes comparte su entusiasmo: “Es increíble lo que está sucediendo con Belén. Ojalá que logremos llegar lejos, especialmente en un momento en que el cine argentino enfrenta tantos desafíos. Sería una victoria hermosa que una película de nuestro país compita en el extranjero, un motivo de alegría colectiva”.

Un Comité Selecto para los Oscar

«Belén» ha superado las primeras etapas de selección de la Academia de Hollywood y ha sido preseleccionada entre las 15 películas que competirán por el Oscar a la Mejor Película Internacional. El próximo 22 de enero se anunciarán los cinco finalistas y Paredes espera con ansiedad los resultados.

Un Camino que Inspira

Las probabilidades están a favor de «Belén», considerando que han habido casos previos donde películas argentinas en situaciones similares han alcanzado la nominación, como fue el caso de Relatos Salvajes y Argentina, 1985.

Una Historia Profunda

La cinta, dirigida por Dolores Fonzi y coescrita por Paredes, relata la historia real de una joven acusada de un aborto ilegal y la abogada que defendió su caso. La investigación detrás de «Belén» fue intensa y emocional, permitiendo a Paredes conectarse no solo con la historia, sino también con las protagonistas reales.

Actuación y Composición: El Dúo Perfecto

Paredes describe su papel en la película como una oportunidad para agregar un tono humorístico a una narrativa oscura, equilibrando la seriedad de la trama con momentos de ligereza.

Proyectos Teatrales y Colaboraciones

Además de su trabajo en cine, Laura ha colborado en diversos proyectos, como la opera prima de Fonzi, Blondi, y en la película Trenque Lauquen. La idea de trabajar en equipo es vital para ella: “El trabajo colaborativo trae una riqueza que me encanta explorar», comenta.

Un Vínculo Familiar que Fortalece

Laura regresa a su vida familiar tras un viaje a China con su pareja, el director Mariano Llinás, y su hijo Pedro. Su experiencia en el extranjero ha sido «fascinante», y al mismo tiempo, su rol como madre le ha otorgado una nueva perspectiva sobre el trabajo y la dedicación.

Reflexiones sobre la Celebración de la Vida

Al final del día, Paredes mantiene una visión equilibrada sobre su carrera: “No me obsesiono con los premios o el reconocimiento. Cada hito es resultado de un viaje de dedicación y esfuerzo. La vida está llena de sorpresas, y lo más importante es disfrutar de cada momento».