Villarruel: ‘La Patagonia se incendia cada año’ y pide reformas al Código Penal

La emergencia por incendios en la Patagonia sigue causando estragos, y la vicepresidenta Victoria Villarruel se ha comprometido a proponer reformas legislativas que buscan endurecer las penas para quienes inicien estos devastadores fuegos.

En su reciente visita a Epuyén, una de las áreas más afectadas por los incendios en la Patagonia, la vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su preocupación por la recurrencia de estos desastres. A través de un mensaje en su cuenta de X, planteó la necesidad de una modificación del Código Penal para aumentar las sanciones contra quienes provoquen incendios intencionadamente.

Una Llamada a la Acción

Villarruel reflexionó sobre la devastación de la Patagonia, recordando que «todo el año vemos cómo nuestros parques y tierras son consumidos por el fuego, ya sea por negligencia o malas intenciones». Resaltó que es hora de que se tomen medidas serias para evitar que esta tragedia se repita.

Propuestas en el Senado

La funcionaria anunció su intención de presentar una iniciativa para agravar las penas con cárcel efectiva para quienes inicien incendios, así como establecer una mejor coordinación entre el Gobierno Nacional y las Provincias en la lucha contra este fenómeno destructivo.

Derechos y Obligaciones Ambientales

Villarruel enfatizó que «sin importar la nacionalidad o ideología, quienes causan daño deben rendir cuentas». Recordó el artículo 41 de la Constitución Nacional que establece el derecho a un ambiente sano y la obligación de las autoridades de protegerlo.

El Impacto de los Incendios en la Patagonia

La situación actual es alarmante: en lo que va del año, el fuego ha arrasado casi 12 mil hectáreas en Chubut. Según el informe del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, 22 de los 32 focos de incendio ya fueron extinguidos, pero los sectores críticos como Epuyén y El Hoyo siguen en peligro.

Condiciones de Emergencia

A pesar de algunas lluvias que han brindado alivio temporal, las autoridades advierten que esto no es suficiente. Para asegurar el control total del incendio, se necesitaría una precipitación constante de al menos 20 a 30 milímetros.

El Rol de los Brigadistas y la Justicia

El Gobierno ha desplegado un contingente de 295 brigadistas que cuentan con el apoyo de medios aéreos y personal especializado para abordar esta crisis. Además, la Justicia está investigando el origen del fuego, que se ha determinado como intencional.

Esta situación crítica ha reavivado el debate sobre la financiación del combate a incendios, con reclamos sobre la falta de recursos adecuadamente asignados por parte del Gobierno.