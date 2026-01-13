Hackean una de las billeteras digitales más populares del país

En medio de la agitación política en Venezuela, un ciberataque ha dejado a más de mil usuarios sin sus fondos en Kontigo, una de las billeteras digitales más populares del país.

Un grave hackeo afectó a la billetera digital Kontigo, resultando en la pérdida de 340.905,28 USDC de más de 1.000 usuarios en Venezuela.

Detalles del Ataque Cibernético

La plataforma, que se ha vuelto crucial para las transacciones diarias y remesas en un país golpeado por la inflación, reveló el incidente a través de su cuenta oficial en X. Aseguraron que están comprometidos a restituir la totalidad de los fondos robados.

Confirmación y Medidas de Seguridad

Kontigo reportó haber detectado un “acceso no autorizado” y, en respuesta, aisló rápidamente los sistemas afectados, activando sus protocolos de seguridad para prevenir mayores problemas. Este ataque resuena en un contexto político y económico delicado en el país.

Proceso de Reembolso para los Usuarios

La compañía está llevando a cabo un proceso de devolución que es progresivo y caso por caso, garantizando la verificación individual de cada cuenta afectada. Esto se hace para minimizar errores y prevenir nuevos intentos de fraude.

Prevención de Estafas

Kontigo también advirtió a sus usuarios sobre potenciales intentos de estafa posteriores al incidente. Reiteraron que nunca solicitan información sensible a través de mensajes privados y solicitaron reportar cualquier actividad sospechosa por sus canales oficiales.

El Rol de Kontigo en la Economía Venezolana

La billetera, que permite ahorrar y operar con USDC, es crucial para muchos venezolanos que buscan protegerse de la inestabilidad del bolívar. Fundada en San Francisco, Kontigo ha visto un crecimiento significativo en América Latina, respaldada por inversores que han apostado por su expansión.

Además de facilitar el ahorro en una moneda estable, Kontigo permite realizar pagos, transferencias entre usuarios y envíos de remesas desde el exterior, convirtiéndose en un medio esencial para la diáspora venezolana que apoya a sus familias dentro del país.

Expectativas de los Usuarios

Con una auditoría externa en marcha y las devoluciones en proceso, los usuarios esperan claridad sobre las causas del hackeo y las medidas que se implementarán para proteger la plataforma en el futuro.