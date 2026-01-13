Confirman caso de hantavirus en El Bolsón y activan medidas sanitarias

La comunidad de El Bolsón enfrenta una nueva preocupación de salud pública tras la confirmación de un caso positivo de hantavirus en el Hospital de Área. Las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios para controlar la situación.

Las autoridades de salud han iniciado un exhaustivo abordaje epidemiológico que incluye el aislamiento preventivo de los contactos cercanos del paciente. Esta medida busca evitar la propagación del virus y asegurar un seguimiento clínico adecuado.

El paciente, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de confidencialidad, ha sido trasladado al Hospital Zonal de Bariloche, donde recibirá atención especializada y monitoreo continuo debido a la seriedad de la enfermedad.

Recomendaciones de Prevención para la Comunidad

Desde el sistema de salud reiteran la importancia de seguir las pautas de prevención del hantavirus, especialmente en áreas rurales y montañosas. Algunas medidas clave incluyen:

Ventilación de Espacios

Es fundamental ventilar correctamente los ambientes cerrados antes de usarlos, minimizando el riesgo de contagio.

Prevención del Contacto con Roedores

Las personas deben evitar cualquier contacto con roedores y sus excretas, que son los principales vectores de la enfermedad.

Consulta Médica Inmediata

Se aconseja realizar una consulta médica inmediata si se experimentan síntomas como fiebre, dolores musculares o malestar general.

Compromiso de las Autoridades Sanitaria

Las autoridades prometen mantener informada a la población sobre cualquier novedad y subrayan la necesidad de comportamiento responsable para reducir riesgos en la comunidad.