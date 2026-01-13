La BBC pide el rechazo de la demanda de US$5.000 millones presentada por Trump

La BBC se prepara para presentar una moción para desestimar la demanda de Donald Trump, quien acusa a la cadena británica de difamación por su edición de un discurso del 6 de enero de 2021. La controversia se enmarca en un ambiente legal en el que el ex presidente busca una compensación de 5.000 millones de dólares.

Demandas cruzadas

Trump llevó el caso a un tribunal en Florida el mes pasado, argumentando que la BBC había perjudicado su imagen. En respuesta, la cadena alega que el tribunal carece de jurisdicción sobre su entidad, destacando que no tiene la autoridad para juzgarla dada la naturaleza internacional de sus operaciones.

Argumentos de la BBC

En los documentos presentados esta semana, la BBC sostendrá que Trump no ha especificado adecuadamente su reclamo y que la corte en cuestión no es el lugar adecuado para este tipo de litigios. Además, la estación británica ha enfatizado en reiteradas ocasiones que su programa no estuvo disponible para la audiencia estadounidense, lo que complica la reclamación de difamación.

Sobre la edición del discurso

Previamente, la BBC se disculpó por la forma en que se editó el discurso de Trump, aunque se negó a aceptar cualquier responsabilidad financiera. Aun así, la BBC afirma que el documental no contenía una representación difamatoria del ex mandatario.

El contenido en disputa

Trump defendió que el programa se transmitió a través de Britbox, servicio de streaming al que la BBC contradijo, afirmando que esa información es incorrecta. La cadena sostiene que el ex presidente no ha demostrado que dicha edición le causara daño alguno, dado que logró la reelección después de la emisión del documental.

Malicia en la edición

La BBC argumenta que no hay base para que Trump alegue malicia en la edición del segmento de su discurso. El programa Panorama, de una duración de una hora, incluye una amplia cobertura y reflexión sobre su campaña, en la que sus simpatizantes tienen un espacio importante.

Reacciones y consecuencias

Durante su discurso del 6 de enero, Trump dirigió a sus seguidores hacia el Capitolio, instándolos a «luchar con todas sus fuerzas». Al final de este segmento, según la BBC, dejó la impresión errónea de un llamado directo a la violencia, aunque la cadena sigue firme en que no hay fundamentos para el reclamo de difamación.





Un caso complicado

La controversia a raíz de la edición del discurso provocó la renuncia de Tim Davie, director general de la BBC. Este escándalo pone de relieve las complicadas dinámicas entre la cobertura mediática y la figura del ex presidente estadounidense.

La BBC ha afirmado su intención de defenderse en este litigio, aunque no emitirá más comentarios sobre los procedimientos legales que se avecinan, que podrían llevar al juicio a iniciarse en 2027.