Oceanógrafo: ‘Ola gigante en Santa Clara del Mar fue un meteotsunami’

Un Misterioso Fenómeno Causó Caos en la Costa Atlántica: ¿Qué Es un Meteotsunami?

Un inusual evento en la Costa Atlántica dejó un saldo trágico con un fallecido y 35 heridos, desatando el asombro y la preocupación en la población. Según el oceanógrafo Walter Dragani, este fenómeno atmosférico fue identificado como un meteotsunami.

El Enigma del Meteotsunami

El meteotsunami, según explica Dragani, es un tipo de ola generada no por movimientos tectónicos, como los tsunamis tradicionales, sino por fluctuaciones en la presión atmosférica sobre el océano. «Un sistema de baja presión que pasó por la provincia de Buenos Aires perturbó el agua y generó una onda que se comporta de manera similar a un tsunami», detalló el especialista en una entrevista.

Un Impacto Inesperado

La onda que se originó llegó a la costa con una altura notable de aproximadamente un metro sobre la marea, lo que la convertiría en un espectáculo impactante y alarmante para quienes se encontraban en la playa. Dragani menciona que mientras los bañistas disfrutaban del mar, de repente se encontraron con un aumento abrupto del nivel del agua, lo que causó una experiencia «desesperante».

El oceanógrafo explicó que este fenómeno se caracteriza por una cresta y un valle, que se manifiestan de manera impredecible. “Al llegar el valle primero, el agua se retira y luego la cresta arremete, inundando todo a su paso”, añadió Dragani, destacando cómo esta combinación puede resultar peligrosa.

Posibilidades de Repetición

“Los meteotsunamis son fenómenos veloces y repentinos”, advierte Dragani. Aunque son raros, el oceanógrafo aclaró que episodios menores de alrededor de 20 a 30 centímetros ocurren con cierta regularidad en la costa bonaerense, pero suelen pasar desapercibidos. “Puede que ocurran más decidido de nuevo, pero no se puede predecir con precisión cuándo”, dijo.

Un Antecedente Histórico

Por su parte, Dragani recordó que el último meteotsunami significativo en Mar del Plata fue el 11 de enero de 1954, cuando llegaron ondas sucesivas al litoral. Eventos menores también se han reportado, pero generalmente durante la noche o fuera de la temporada turística, lo que ha limitado su impacto mediático y social.

“Estos fenómenos pueden volver a ocurrir, aunque es difícil preverlo”, concluyó el oceanógrafo, subrayando así la naturaleza incierta de estos eventos climáticos extremos.