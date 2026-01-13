Hoy el INDEC revela la inflación de diciembre: ¿Qué pasará con las tasas y el dólar?

La Inflación de Diciembre: Un Indicador Clave para el Futuro Económico de Argentina

Este martes 13 a las 16 horas, el INDEC revelará el Índice de Precios al Consumidor de diciembre, que podría superar el 2% mensual, marcando una ligera aceleración. Este dato es vital para anticipar el cierre de 2025 con una inflación cercana al 31%, el registro más bajo en ocho años.

Expectativas del Mercado y Proyecciones Inflacionarias

Analistas coinciden en que el enfoque del mercado ha cambiado: ya no se trata solo de la cifra exacta, sino de cómo este indicador influirá en el nuevo esquema de bandas cambiarias, las tasas de interés y la estrategia de deuda del Tesoro para 2026.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, se anticipa que la inflación de diciembre esté en torno al 2,3% mensual, cerrando el año con un promedio apenas por encima del 30%. Consultoras como Wise Capital y LCG estiman cifras ligeras pero superiores, indicando que las presiones en algunos alimentos y precios regulados siguen influenciando el panorama.

La Inflación como Termómetro Cambiario

El dato de diciembre se vuelve crucial ya que será uno de los últimos informes bajo la metodología actual, y definirá cómo se ajustarán las bandas cambiarias. Este punto es central en el nuevo régimen económico que se busca implementar.

Emilio Botto, de Mills Capital Group, señala que enlazar las bandas cambiarias a la inflación puede resultar en un ciclo de retroalimentación, lo que obligaría al mercado a recalibrar sus expectativas sobre desinflación y tasas nominales.

Perspectivas Inflacionarias para 2026

Las proyecciones para el próximo año apuntan a una inflación anual alrededor del 20%, aunque todo dependerá de cómo se manejen las incertidumbres cambiarias. Según el REM, los registros mensuales deberían mantenerse por debajo del 2% a partir de febrero.

Desde la Fundación Mediterránea, se plantean tres escenarios que reflejan diversos posibles resultados económicos, desde un aumento moderado en la demanda de dinero, hasta situaciones que podrían mantener la inflación cerca del 30%.

Un Equilibrio Delicado para el Primer Semestre de 2026

El informe de diciembre, por lo tanto, no solo será una cifra más; funcionará como un indicador del estado de la economía argentina, ayudando a encontrar el equilibrio entre desinflar la economía, acumular reservas y estabilizar el dólar. Este balance será esencial para definir el rumbo económico del primer semestre de 2026.