El favorito de Ozzy: colabora con Aerosmith y ahora con Smashing Pumpkins

Yungblud Rinde Tributo a Smashing Pumpkins con una Impactante Versión de "Zombie"
El talentoso artista británico Yungblud continúa sorprendiendo con su estilo único al rendir homenaje a Smashing Pumpkins con una nueva interpretación de su clásico "Zombie". Esta emocionante colaboración, que incluye un videoclip, promete captar la atención de sus seguidores.
Detalles del Lanzamiento
El 1° de enero, Yungblud, de 28 años, anunció su colaboración con Smashing Pumpkins, revelando que la canción estaría disponible a partir de la medianoche. A través de su cuenta de Instagram, compartió un momento junto a Billy Corgan, el icónico líder de la banda, y compartió su entusiasmo: «¡Zombie con The Smashing Pumpkins disponible a nivel mundial a medianoche!».
Un Artista Auténtico
Desde su llegada a la escena musical, Yungblud se ha destacado como una de las voces más auténticas del rock moderno. Con una mezcla de punk, pop y rock alternativo, su música aborda temas sociales y personales con una energía vibrante, conectando con una amplia audiencia en todo el mundo.
Una Trayectoria Brillante
Colaboraciones Memorables
No es la primera vez que Yungblud se asocia con grandes bandas. En septiembre, lanzó «My Only Angel» junto a Aerosmith, alcanzando el primer puesto en la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard. Esta canción forma parte de su EP colaborativo, «One More Time».
Un Vínculo con el Rock Clásico
En 2022, el cantante lanzó su tercer álbum, que refleja su amor por el rock británico clásico, incorporando influencias de artistas como Oasis y David Bowie. Uno de los sencillos destacados, «The Funeral», fue acompañado por un videoclip con la participación de Sharon y Ozzy Osbourne, dos leyendas que han tenido un impacto significativo en su carrera.
Un Tributo Especial a «Zombie»
La nueva versión de «Zombie», nominada a mejor canción de rock en los Premios Grammy de 2026, aparece en el cuarto álbum de Yungblud, «Idols». Durante el proceso de creación, Yungblud compartió: «Cuando estaba haciendo ‘Zombie’, era una mezcla de tristeza y emoción, junto con la agresividad de las guitarras de Billy».
Un Encuentro Inesperado
En su búsqueda de dar vida a una versión más profunda de la canción, Yungblud se comunicó con Billy Corgan para pedir su colaboración. Juntos, trabajaron en un enfoque que equilibraría la luz y la oscuridad, creando una interpretación que resuena con la complejidad del tema original.
Producción en Chicago
Diez días después de hablar con Corgan, Yungblud viajó a Chicago, la cuna de Smashing Pumpkins, para grabar tanto la canción como el videoclip. Sin duda, este encuentro marcó una nueva etapa en su carrera.