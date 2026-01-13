El favorito de Ozzy: colabora con Aerosmith y ahora con Smashing Pumpkins

Yungblud Rinde Tributo a Smashing Pumpkins con una Impactante Versión de "Zombie"

El talentoso artista británico Yungblud continúa sorprendiendo con su estilo único al rendir homenaje a Smashing Pumpkins con una nueva interpretación de su clásico "Zombie". Esta emocionante colaboración, que incluye un videoclip, promete captar la atención de sus seguidores.

Detalles del Lanzamiento El 1° de enero, Yungblud, de 28 años, anunció su colaboración con Smashing Pumpkins, revelando que la canción estaría disponible a partir de la medianoche. A través de su cuenta de Instagram, compartió un momento junto a Billy Corgan, el icónico líder de la banda, y compartió su entusiasmo: «¡Zombie con The Smashing Pumpkins disponible a nivel mundial a medianoche!».

Un Artista Auténtico Desde su llegada a la escena musical, Yungblud se ha destacado como una de las voces más auténticas del rock moderno. Con una mezcla de punk, pop y rock alternativo, su música aborda temas sociales y personales con una energía vibrante, conectando con una amplia audiencia en todo el mundo.

Una Trayectoria Brillante Colaboraciones Memorables No es la primera vez que Yungblud se asocia con grandes bandas. En septiembre, lanzó «My Only Angel» junto a Aerosmith, alcanzando el primer puesto en la lista Hot Hard Rock Songs de Billboard. Esta canción forma parte de su EP colaborativo, «One More Time». Un Vínculo con el Rock Clásico En 2022, el cantante lanzó su tercer álbum, que refleja su amor por el rock británico clásico, incorporando influencias de artistas como Oasis y David Bowie. Uno de los sencillos destacados, «The Funeral», fue acompañado por un videoclip con la participación de Sharon y Ozzy Osbourne, dos leyendas que han tenido un impacto significativo en su carrera.