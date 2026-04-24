Anses: Cronograma de Pagos para el 24 de Abril

Este viernes 24 de abril, los beneficiarios de Anses estarán recibiendo sus pagos, incluyendo jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima. Descubre todos los detalles.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prosigue con su cronograma de pagos para el mes de abril. Hoy, los jubilados y pensionados que perciben haberes por encima de la mínima, así como aquellos que reciben la Prestación por Desempleo, verán acreditados sus montos.

Las prestaciones de abril se han incrementado en un 2,90%

Este mes, las prestaciones sociales han experimentado un ajuste del 2,90%, reflejo de la inflación de febrero. Anses utiliza este porcentaje para determinar el monto exacto de cada beneficio, asegurando que los jubilados y pensionados reciban un bono extraordinario para mejorar sus ingresos ante la actual coyuntura económica.

Detalles de los Pagos del 24 de Abril

Los pagos de hoy incluyen jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, además de la Prestación por Desempleo. Este despliegue está organizado de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Prestaciones disponibles hoy

Consultas y Acreditaciones

Para determinar el día y el lugar de acreditación, los beneficiarios deben acceder a la plataforma oficial de Anses, donde pueden planificar el retiro de sus fondos en sucursales bancarias o a través de cajeros automáticos, evitando así posibles demoras.

Paso a Paso para Consultar la Fecha de Cobro

El proceso para conocer la fecha de cobro es sencillo. Los beneficiarios pueden seguir unos simples pasos en el sitio web de Anses para acceder a la información necesaria.