Alerta: Nueva estafa vuelve vulnerables a bancos y billeteras digitales

Los fraudes digitales están en aumento en Argentina, y el spoofing se ha convertido en una de las técnicas más engañosas utilizadas por los delincuentes. Aquí te contamos cómo funciona y cómo protegerte.

El spoofing es una de las estafas digitales más inquietantes que circulan en Argentina. Los delincuentes imitan comunicaciones de bancos, billeteras virtuales y hasta personas cercanas para robar información y vaciar cuentas con rapidez.

La complejidad de esta táctica es tal que muchos no se percatan de que han sido víctimas hasta que es demasiado tarde. En la pantalla del celular aparece el número auténtico del banco, mientras que los correos electrónicos replican de manera exacta logos y paletas de colores oficiales. Las páginas web son casi indistinguibles de las originales.

Todo está meticulosamente diseñado para generar confianza y que las personas no sospechen: los estafadores dedican gran tiempo a replicar cada detalle de las comunicaciones legítimas.

¿Qué es el Spoofing y Por Qué Deberías Preocuparte?

El spoofing es una técnica de suplantación digital. Los cibercriminales manipulan la información visualizada en pantalla para presentarse como entidades de confianza.

La amplitud de estos ataques es asombrosa. Los estafadores pueden falsificar números telefónicos, mostrando suplantaciones de entidades legítimas.

Existen también variantes que manipulan direcciones IP y sistemas de DNS, cada una diseñada para engañar al usuario de manera diferente.

Este tipo de fraude aparece comúnmente en campañas de phishing (correos falsos) y smishing (mensajes de texto fraudulentos), así como en llamadas telefónicas que aparentan ser de bancos o empresas reconocidas.

Las páginas de destino a menudo imitan el diseño de sitios auténticos, facilitando así el robo de dinero o información financiera sin que los afectados se den cuenta.

CÓMO FUNCIONA EL FRAUDE: UN PASO A PASO

La estafa comienza con un llamado, correo electrónico o mensaje que parece legítimo. Suele haber un sentido de urgencia: una supuesta compra sospechosa, problemas con una tarjeta o una deuda pendiente.

Los estafadores solicitan confirmar información, actualizar datos o validar transacciones. Si la víctima cae en la trampa, los delincuentes actúan rápidamente: vacían cuentas, realizan transferencias o solicitan préstamos a nombre de la persona afectada.

La sofisticación del spoofing es tal que incluso individuos experimentados en banca digital pueden ser engañados. Todo parece real porque está copiado de las comunicaciones oficiales.

¿Cómo Prevenir el Spoofing?

La mejor defensa es mantener siempre una actitud de desconfianza saludable. La regla de oro es clara: ningún banco o fintech solicita datos por teléfono, correo electrónico o mensaje. Ante cualquier duda, es mejor colgar y contactar a la entidad a través de sus canales oficiales.

Si te llaman supuestos representantes de un banco pidiendo datos personales, la recomendación es rotunda: no los entregues. Las gestiones bancarias nunca deben hacerse a pedido de terceros por teléfono.

Es crucial verificar la identidad de quien llama y finalizar la comunicación si surgen dudas. No temas parecer desconfiado; estas precauciones son entendidas y recomendadas por las entidades financieras.

En el caso de mensajes de texto o correos, evita hacer clic en enlaces directos. Una empresa de renombre nunca solicitará información personal de esa manera.

Te aconsejamos ingresar la dirección web de manera manual en el navegador y asegurarte de que la URL sea la correcta. Si un mensaje induce a la urgencia para el pago de una deuda, mantén la calma y evita decisiones impulsivas.

Cuida tu atención ante comunicaciones sospechosas de contactos conocidos. Los delincuentes a menudo cometen errores en el estilo de escritura que imitan.

¿Qué Hacer si Sospechas de Spoofing?

Si recibes una comunicación sospechosa, sigue estos cinco pasos básicos de seguridad:

No compartas datos personales ni contraseñas por teléfono, SMS o correo, sin excepciones.

No hagas clic en enlaces recibidos a través de mensajes; escribe las direcciones manualmente.

Desconfía de comunicaciones que generen urgencia o presión para realizar pagos.

Presta atención a la redacción: errores gramaticales o frases extrañas son señales de alerta.

Informa sobre el intento de fraude al banco o a las autoridades de inmediato.

Los bancos y empresas tienen protocolos específicos para estas situaciones: nunca solicitarán contraseñas o códigos de seguridad por teléfono o mensaje.

Si hay dudas sobre la legitimidad de una comunicación, siempre es mejor contactar a la entidad a través de sus canales oficiales. Es preferible dedicar unos minutos a la verificación que lamentar una pérdida por actuar apresuradamente.

El spoofing continúa en aumento debido a su efectividad. La única forma de detenerlo es a través de información y una desconfianza activa frente a cualquier solicitud de datos.