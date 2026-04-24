Renovación en Florida: Bodegón del ’34 presenta milanesa con fideos y lomo a la pimienta

Florencia Estrella y Federico Otero transformaron su pasión por la cocina en un emprendimiento que revive la esencia de un bodegón clásico. La historia que los llevó a este nuevo camino está llena de sueños, desafíos y mucho sabor.

Un Encuentro en el Mundo de la Gastronomía

Florencia y Federico se conocieron mientras trabajaban en La Cantina de Lele Cristóbal, un restaurante donde compartieron, no solo su amor por la cocina, sino también el deseo de emprender juntos. Planearon un viaje, pero, de un momento a otro, el impacto del COVID-19 truncó sus planes.

Resiliencia en Tiempos Difíciles

A pesar del revés, la pareja se adaptó rápidamente. Junto a otros colegas, comenzaron a ofrecer servicios de cocina a domicilio. Con el tiempo, se dieron cuenta de que este nuevo enfoque podía ser el inicio de un proyecto más ambicioso.

Un Legado por Revivir

Mientras recorrían las calles, descubrieron un viejo bodegón en la esquina de Florida, fundado en 1934. A pesar de su abandono, el lugar respiraba historia. Se sintieron inspirados y decidieron que ese sería su próximo hogar.

La Propuesta que Cambió Todo

Pasaron casi todos los días en el bodegón, estableciendo una conexión con su esencia. Un día, decidieron presentarse al dueño, Claudio, con una carta que expresaba su deseo de revitalizar el espacio, respetando su herencia. Para su sorpresa, Claudio los recibió con entusiasmo y aceptó venderles el fondo de comercio.

La Transformación de La Sarita

El 1 de mayo de 2022, Florencia y Federico tomaron posesión del lugar. La renovación era un desafío monumental, desde reparar cañerías hasta preservar la mística del boliche original. Después de cinco meses de trabajo, La Sarita abrió sus puertas.

Cocina Argentina con un Toque Moderno

En La Sarita, la pareja presenta platos típicos argentinos, elaborados con amor y materia prima de calidad. Sin perder la esencia de la cocina tradicional, han incorporado toques contemporáneos que atraen a los paladares modernos.

Un Ambiente que Invita a Compartir

El salón está adornado con objetos y fotos icónicas de la cultura popular. Con mesas vestidas con manteles blancos y una carta variada y cuidada, La Sarita es un lugar donde la experiencia gastronómica se convierte en un placer.

Platos Destacados que Cautivan

La panera incluye delicias como focaccia, grisines y manteca. Entre los platos, los buñuelos fritos de acelga y choclo son imperdibles, mientras que los raviolones destacan por su equilibrio perfecto de sabores. La milanesa, con su empanado delicado y acompañada de tallarines al estilo Alfredo, es un clásico que no decepciona.

Postres que Dejan Huella

La experiencia culmina con un flan cremoso y aterciopelado, aderezado con crema batida y dulce de leche, acompañado de un servicio atento y amable que hace sentir a cada comensal como en casa.