Encuestas: Milei en descenso, el peronismo resurge y la izquierda gana terreno

El panorama electoral de Argentina está experimentando transformaciones significativas. Un reciente estudio de la consultora Tendencias indica un notable deterioro en la percepción del Gobierno de Javier Milei, reflejado en una disminución de su ventaja electoral y el surgimiento de nuevos actores en la escena política.

El informe, que compila datos de diversas encuestas realizadas en marzo, ilustra cómo el oficialismo ha perdido el control del escenario político que solía dominar con facilidad. En la mayoría de los sondeos, se observa una **evaluación negativa** de la gestión actual, lo que impacta tanto en la imagen presidencial como en el posicionamiento de La Libertad Avanza. Este cambio ha vuelto el sistema político más competitivo y menos predecible, dejando atrás la noción de hegemonía libertaria en favor de una disputa más equilibrada.

El Oficialismo Bajo Presión

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la **dispersión en la intención de voto**. Si bien algunas consultoras aún sitúan a Milei a la cabeza, otras revelan escenarios de empate técnico, e incluso ubican al peronismo en primer plano.

Los datos indican que La Libertad Avanza se encuentra entre un **27% y un 44%** en las encuestas, mientras que el peronismo, liderado por Axel Kicillof, oscila entre un **20% y un 37%**. Esta evolución ha permitido que, en determinados casos, la brecha entre ellas se reduzca considerablemente.

Esta situación sugiere que ya no hay una ventaja clara para el oficialismo, lo que se traduce en un escenario político más fragmentado y dinámico. Además, el estudio revela que la gestión actual enfrenta un **saldo negativo** en su evaluación en muchas encuestas, donde los niveles de desaprobación superan el 55%.

La Oposición se Reconfigura

El análisis también destaca un **aumento del peronismo**, con Axel Kicillof emergiendo como uno de los líderes más valorados. Su reconocimiento ha crecido, ubicándolo como una alternativa competitiva frente a Milei en diversos sondeos.

Pero no es el único movimiento significativo. El informe también resalta la **emergencia de la izquierda**, representada por Myriam Bregman, quien ha visto un crecimiento en su imagen y en intención de voto, logrando registros de más del 10% en algunas encuestas. Este fenómeno sugiere una creciente competitividad de la izquierda en el ámbito presidencial, indicando una posible **radicalización del voto opositor** en busca de nuevas alternativas más allá de las opciones tradicionales.

Imagen y Liderazgo en un Entorno Competitivo

El análisis de la imagen política también revela un cambio en la balanza. Aunque Milei se mantiene como uno de los candidatos más apoyados, su ventaja frente a otros líderes como Kicillof, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich se ha reducido considerablemente, posicionando a estos dirigentes en niveles de aprobación similares.

El informe de Tendencias sugiere una transformación en el clima político; el Gobierno aún cuenta con bases de apoyo, pero enfrenta un entorno más complicado, caracterizado por el **desgaste en la gestión y una oposición que se reorganiza**. A medida que se aleja de un ciclo de expansión, las encuestas indican un panorama más inestable y disputado, donde la cantidad de actores en ascenso diversifica aún más la dinámica política. Las preguntas sobre el futuro del mapa electoral argentino comienzan a tomar protagonismo en este nuevo contexto.