Anses lanza nueva billetera virtual para cobrar planes sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha dado un paso adelante en la digitalización al habilitar Naranja X como nueva opción para el cobro de planes sociales. Descubre cómo esta innovación facilitará el acceso a beneficios estatales.

ANSES Amplía sus Opciones de Cobro

La reciente decisión de ANSES permite que los beneficiarios de ciertos programas sociales ahora puedan optar por Naranja X para la acreditación de sus haberes. Esta alternativa se suma a la lista de billeteras digitales autorizadas, ofreciendo más flexibilidad y comodidad a los usuarios.

Un Cambio Necesario en la Era Digital

Este movimiento responde a la creciente digitalización de los pagos sociales y el aumento de su uso en la administración de salarios y beneficios estatales. Hasta ahora, las soluciones para cobrar prestaciones fuera de las entidades bancarias eran limitadas.

Proceso de Acreditación en Naranja X

Para utilizar esta nueva billetera digital, los beneficiarios deben solicitar explícitamente el cambio a Naranja X. La acreditación de pagos no es automática; es necesario elegir entre una cuenta bancaria tradicional y la billetera habilitada.

¿Quiénes Pueden Acceder a Esta Modalidad?

Hasta el momento, los siguientes programas sociales permiten la opción de cobrar a través de billeteras virtuales:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares

Asignación por Embarazo

Asignaciones de Pago Único

Prestación Alimentar

Programa Hogar

Vouchers Educativos

Cada beneficiario debe informar a ANSES sobre su elección de cobrar mediante una billetera virtual, actualizando su información de pago.

La Competencia en el Sector de Billeteras Digitales

Antes de la llegada de Naranja X, Mercado Pago era la principal billetera utilizada para recibir planes sociales, con más de un millón de usuarios activos. La inclusión de Naranja X amplía el campo de opciones disponibles, aumentando la competencia en un sector crucial del sistema financiero.