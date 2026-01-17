¿Cuánto cuesta usar tu tarjeta de crédito en Mercado Pago?

La Revolución de Mercado Pago: La Tarjeta de Crédito que Transformará tu Experiencia Financiera

Mercado Pago lanza su nueva tarjeta de crédito, diseñada para revolucionar el acceso a servicios financieros sin costos ocultos. Descubre cómo puede beneficiarte esta innovadora opción.

Tarjeta de Crédito de Mercado Pago: Ventajas Sin Costo Adicional

Los usuarios a menudo se preocupan por los costos de mantenimiento y renovación al adquirir una tarjeta de crédito. Con la tarjeta de Mercado Pago, esas preocupaciones desaparecen: no hay cargos por emisión, mantenimiento o renovación. Esta propuesta única está diseñada para atraer tanto a quienes no tienen un banco como a aquellos que buscan alternativas más accesibles a las tradicionales.

Dos Formas de Uso: Virtual y Física

La tarjeta se ofrece en formatos físico y virtual. La versión virtual se activa de inmediato, permitiendo a los usuarios realizar compras en línea al instante. La tarjeta física es enviada sin costo adicional, aunque su distribución será gradual para garantizar una experiencia óptima.

Cómo Solicitar la Tarjeta

Si estás interesado en obtener tu tarjeta de Mercado Pago, el proceso es sencillo:

Solo debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación de Mercado Pago. Seleccionar la opción «Quiero la tarjeta de crédito». Iniciar el trámite desde tu cuenta.

Integración en el Ecosistema Fintech

Con esta nueva oferta, Mercado Pago refuerza su presencia en el ecosistema fintech argentino. La tarjeta de crédito se suma a una variedad de servicios financieros que ya están disponibles en la plataforma, como pagos móviles y préstamos, todo sin necesidad de salir del entorno digital.

Una Solución Financiera Integral

El objetivo de Mercado Pago es crear una experiencia financiera completa, permitiendo a los usuarios gestionar diversas operaciones desde un solo lugar. La coexistencia de la versión virtual y física permite adaptarse a diferentes hábitos de consumo, satisfaciendo tanto a quienes prefieren las compras en línea como a quienes realizan transacciones presenciales.

Pagos Simplificados y Estratégicos

Al ofrecer la opción de pago mediante códigos QR y optimizar las transacciones dentro de su propio ecosistema, Mercado Pago busca mantener a sus usuarios dentro de una plataforma que simplifica trámites y ofrece soluciones financieras competitivas.

Un Despliegue Progresivo y Efectivo

Con un enfoque en el crecimiento ordenado, Mercado Pago implementará su tarjeta de crédito de forma gradual, asegurando la estabilidad del servicio y ampliando lentamente su base de usuarios. Esta tarjeta está dirigida tanto a quienes no tienen cuenta bancaria como a aquellos que buscan una opción digital más eficiente.

Con esta nueva incorporación, Mercado Pago reafirma su papel como proveedor de servicios financieros integrales, consolidando su posición en el sistema financiero digital argentino.