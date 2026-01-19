Anses: ¿Quiénes reciben sus jubilaciones este lunes 19 de enero?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene novedades importantes para los jubilados y pensionados en este inicio de año. Descubre quiénes cobran este lunes y los cambios en los montos.

Este lunes 19 de enero, se realiza el pago de haberes para jubilados que perciben montos inferiores al mínimo establecido, según el cronograma oficial de ANSES.

Ajuste de Jubilaciones y Pensiones

En este primer mes del año, las jubilaciones y pensiones experimentan un reajuste del 2,47%, alineado a la inflación que se registró en noviembre, la cual fue del 2,5%. Este ajuste se calcula tomando en cuenta los porcentajes mensuales con dos decimales, garantizando así la precisión requerida.

Las jubilaciones que se abonan hoy

Impacto del Aumento en los Muebles de ANSES

Este aumento mensual afecta el haber mínimo previsional, así como las prestaciones contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). También incluye pensiones no contributivas por vejez, invalidez y pensiones graciables por maternidad.

Consulta el Calendario de Pagos

Para quienes necesiten información sobre sus días de cobro, pueden consultar el calendario de enero 2026 en la página oficial de ANSES.

Montos Actualizados para Este Mes

El bono de $70.000 se abona junto a los haberes y está destinado a quienes reciben el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM. Para los beneficiarios con haberes superiores, el bono se otorga en forma proporcional, alcanzando un tope de $419.299,31.

Fechas de Cobro por Terminación de DNI

Las fechas de cobro para jubilaciones y pensiones se determinan según la terminación del DNI y se distribuyen a lo largo del mes.

Iniciación de Trámites de Jubilación

Para aquellos que desean iniciar su trámite jubilatorio, ANSES ofrece una guía detallada en su sitio web.