Alerta por brote de enfermedad de transmisión sexual: nueva vía de contagio en foco

La preocupación por el significativo aumento de casos de sífilis en Argentina se hace eco entre profesionales de la salud. Con un 26% más de contagios en 2025, esta infección de transmisión sexual requiere atención urgente.

Un Problema en Aumento: Estadísticas Alarmantes

Según datos recientes, Argentina registró 46,613 personas afectadas por sífilis en 2025, lo que representa un aumento del 71% si comparamos con la mediana de los cinco años anteriores. Esta cifra subraya una creciente preocupación en la salud pública nacional.

Un Cambio en las Prácticas Sexuales

Como señala una joven de 20 años, muchos hombres evitan comprar preservativos por vergüenza, lo que dificulta la prevención de infecciones como la sífilis. Además, el sexo oral, que se ha vuelto más común, también puede ser una vía de contagio si no se utilizan métodos de protección adecuados.

Conocimiento Limitado sobre la Infección

A pesar de la información disponible, muchas personas aún no conocen que el chancro inicial puede aparecer sin dolor ni molestias, lo que complica la detección temprana de la enfermedad. La bacteria Treponema pallidum, responsable de esta infección, se propaga fácilmente entre las parejas a través de fluidos corporales.

Estrategias de Prevención: ¿Son Suficientes?

La única forma eficaz de prevenir la sífilis es el uso adecuado de preservativos masculinos y femeninos. Sin embargo, la falta de acceso a productos como el campo de látex complica aún más la situación, según explica Facundo Gómez, ginecólogo del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”.

Las Consultas Médicas y la Realidad de los Pacientes

En su práctica diaria, Gómez manifiesta ver uno o dos casos de sífilis semanalmente en estadios 1 y 2, donde muchos de sus pacientes no presentan síntomas evidentes. Esto revela que el problema toca a todas las edades y a todas las orientaciones sexuales.

Crecimiento Constante de los Contagios

Las estadísticas del Boletín Epidemiológico Nacional muestran que ya en noviembre de 2024 hubo un 20% más de casos reportados en comparación con el año anterior. Finalmente, el crecimiento se consolidó en un 26%, lo que indica que las campañas de prevención deben ser reforzadas urgentemente.

El Escenario de la Sífilis Congénita

A pesar del aumento general en casos de sífilis, es importante señalar que hay un descenso en la sífilis congénita, con 1,033 bebés diagnosticados en 2025, un 8% menos que en años anteriores. Este avance en la detección durante el embarazo subraya la efectividad de los controles prenatales.

Conocimiento y Auto-cuidado: Claves para la Prevención

La conversación sobre sexualidad está en aumento, pero el hecho de que muchas personas sigan sin utilizar preservativos plantea un grave problema. Gómez destaca que el 80% de sus pacientes son receptivos al consejo de usar protección, pero siempre existe un pequeño porcentaje que presenta excusas. La educación y el acceso a información veraz son fundamentales para revertir esta situación.

La Sífilis y sus Etapas

La sífilis es tratable, pero la falta de diagnóstico precoz puede resultar en complicaciones significativas. La fase primaria aparece con un chancro indoloro, mientras que la fase secundaria puede involucrar más síntomas severos. Es esencial buscar atención médica al notar cualquier irregularidad.

Preventivas y Pruebas: Un Límite Crítico

El médico explica que la falta de pruebas rápidas agrava el problema, ya que muchos pacientes no regresan para conocer sus resultados. Esta situación exige una revisión exhaustiva de cómo se manejan las pruebas y el acceso a información sobre la sífilis en la Argentina.