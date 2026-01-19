Pago Anses del 19 de enero: ¿Quiénes reciben su dinero hoy?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el calendario de pagos para enero de 2026, proporcionando haberes a jubilados, pensionados y beneficiarios de diversas asignaciones. Los pagos se organizan según la terminación del DNI de cada beneficiario.

ANSES ha lanzado una nueva billetera virtual para facilitar el cobro de los planes sociales. Descubre qué implica esta novedad y quiénes se verán beneficiados.

Aumento en las prestaciones: enero 2026

Durante este mes, las prestaciones sociales y previsionales han recibido un incremento del 2,47%, conforme a la fórmula de movilidad que se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de hace dos meses. Además, se mantiene un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con ingresos hasta el haber mínimo.

Montos actualizados para jubilados y pensionados

Con el ajuste aplicado y el refuerzo correspondiente, los montos vigentes para enero son los siguientes:

– Jubilación mínima: $419.299,32

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46

– Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $314.509,52

– Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32

Estos montos reflejan la combinación del aumento mensual y del bono, diseñado para ayudar a los sectores más vulnerables.

Pagos programados para hoy, 19 de enero

Este lunes, el cronograma establece que cobrarán:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

– DNI terminados en 6

Asignaciones familiares y por hijo

– Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 6

Asignación por Embarazo y Prenatal

– Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminados en 5

– Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 6 y 7

Consulta de fechas y lugares de cobro

Los beneficiarios pueden verificar sus haberes y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Esta consulta está disponible tanto en la web como en la aplicación móvil.

El calendario de pagos continuará en los próximos días, alcanzando a todos los jubilados, pensionados y beneficiarios según la terminación del DNI indicada por ANSES.