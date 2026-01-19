Ficción y Regresos: Todo sobre Estrenos y Reemplazos en la Televisión

Con el arranque del verano, la televisión argentina se encuentra en plena transformación, llevando a cabo una serie de cambios que prometen redefinir el panorama mediático en el primer semestre de 2026.

El Trece Transforma su Grilla Vespertina

En un movimiento impactante, El Trece ha renovado su programación para las tardes, con la incorporación de dos nuevas figuras destacadas. Jimena Monteverde ha debutado con La cocina rebelde a las 14.45, junto a miembros de su antiguo equipo, como Coco Carreño y Paco Almeida.

A la misma hora, Benjamín Vicuña vuelve a la pantalla con The Balls, marcando su regreso a la televisión tras un tiempo enfocado en el cine. Aunque ambos programas compiten por la audiencia vespertina, hasta ahora, Monteverde lidera en los ratings.

Nuevos Estrenos en Horario Prime

Las novedades no se limitan a las tardes. A partir de las 21, El Trece presenta Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una producción que promete atraer a una amplia audiencia, con China Suárez como protagonista. Esta serie, un éxito en Disney+, busca mantener el interés del público tras la salida de El encargado.

Telefe Responde con Ficción Internacional

En respuesta a los movimientos de El Trece, Telefe se ha fortalecido con un robusto lineup de dramas turcos. Desde el 19 de enero, las tardes se poblarán con Pasión prohibida, Bahar y La traición. Esto llega como consecuencia del final de Amor a cualquier precio, y se espera que mantenga la audiencia durante las horas previas al prime time.

Expectativa por Nuevos Reemplazos en Prime Time

El canal también está preparando cambios significativos en prime time. Tras la conclusión de MasterChef Celebrity, Gran hermano: generación dorada, conducido por Santiago del Moro, se anticipa con gran expectativa, con una posible fecha de inicio hacia finales de febrero.