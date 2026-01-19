Ficción y Regresos: Todo sobre Estrenos y Reemplazos en la Televisión

Movimientos Estratégicos en la Televisión Argentina: Novedades del Verano 2026
Con el arranque del verano, la televisión argentina se encuentra en plena transformación, llevando a cabo una serie de cambios que prometen redefinir el panorama mediático en el primer semestre de 2026.
El Trece Transforma su Grilla Vespertina
En un movimiento impactante, El Trece ha renovado su programación para las tardes, con la incorporación de dos nuevas figuras destacadas. Jimena Monteverde ha debutado con La cocina rebelde a las 14.45, junto a miembros de su antiguo equipo, como Coco Carreño y Paco Almeida.
A la misma hora, Benjamín Vicuña vuelve a la pantalla con The Balls, marcando su regreso a la televisión tras un tiempo enfocado en el cine. Aunque ambos programas compiten por la audiencia vespertina, hasta ahora, Monteverde lidera en los ratings.
Nuevos Estrenos en Horario Prime
Las novedades no se limitan a las tardes. A partir de las 21, El Trece presenta Hija del fuego: la venganza de la bastarda, una producción que promete atraer a una amplia audiencia, con China Suárez como protagonista. Esta serie, un éxito en Disney+, busca mantener el interés del público tras la salida de El encargado.
Telefe Responde con Ficción Internacional
En respuesta a los movimientos de El Trece, Telefe se ha fortalecido con un robusto lineup de dramas turcos. Desde el 19 de enero, las tardes se poblarán con Pasión prohibida, Bahar y La traición. Esto llega como consecuencia del final de Amor a cualquier precio, y se espera que mantenga la audiencia durante las horas previas al prime time.
Expectativa por Nuevos Reemplazos en Prime Time
El canal también está preparando cambios significativos en prime time. Tras la conclusión de MasterChef Celebrity, Gran hermano: generación dorada, conducido por Santiago del Moro, se anticipa con gran expectativa, con una posible fecha de inicio hacia finales de febrero.
Adaptaciones en Elnueve y Nuevas Propuestas
Con la salida de Jimena Monteverde, Elnueve ha anunciado a Eugenia Tobal como su nueva apuesta, que trabajará junto al chef Roberto Ottini. También, la renombrada Bendita ha experimentado un cambio en su formato al ser conducida por Edith Hermida, apoyada por un diverso panel de comentaristas.
Además, Elnueve añadirá la novela Corazones destinados, un drama de época de origen chino, para completar su programación nocturna.
Cambios en las Fuentes de Información
Reestructuración en Canales de Noticias
En el ámbito de noticias, los canales también están haciendo ajustes significativos. Manu Jove y Gonza Aziz no continuarán en TN, mientras que Juan Pablo Varsky y Horacio Cabak han salido de LN+. Se esperan anuncios sobre nuevos nombres en las próximas semanas.
Despedidas y Nuevos Comienzos
A pesar de estos cambios, Horacio Cabak ha confirmado su traslado a A24, generando gran interés en el público tras su emotivo adiós a LN+.
Estrenos y Renovaciones en la Televisión Pública
La televisión pública ha optado por una variada programación veraniega. Nuevas tardes. Modo verano se ha lanzado con un equipo de conductores frescos, mientras que ¡Dale Voz!, un programa inclusivo producido junto a Los Loros Parlantes, también ha hecho su debut.
Impacto en el Streaming
El mundo del streaming ha seguido una tendencia más dinámica. Tanto Luzu TV como Olga han mantenido la mayoría de sus formatos originales, aunque La Casa Streaming ha renovado casi totalmente su programación con propuestas frescas y vibrantes, destacándose K4OS, la popular banda adolescente que ahora tiene su propio show.