La Familia Real despide en Atenas a Irene de Grecia, hermana de Doña Sofía, sin Juan Carlos I

La Casa Real se reunió en la Catedral Metropolitana para rendir homenaje a la hermana de la reina Sofía, quien falleció a los 83 años. Un evento que marcó la pauta tanto por su solemnidad como por el mensaje solidario hacia las víctimas de un trágico accidente ferroviario.

Un Último Adiós en la Catedral Metropolitana

Sin la presencia del rey emérito Juan Carlos I, la Familia Real española se despidió este lunes de la princesa Irene de Grecia, fallecida el pasado jueves. El funeral, celebrado en Atenas, fue un momento cargado de emociones, donde la reina Sofía recibió el apoyo de sus seres queridos.

Un Viaje Lleno de Sentimientos

A solo dos días de un responso celebrado en Madrid, los Reyes Felipe y Letizia, junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se trasladaron a Atenas para acompañar a la reina Sofía en este difícil momento. Todos vestían de luto, expresando su respeto por la hermana de Sofía, quien compartió su vida en el Palacio de la Zarzuela durante años.

Ausencia del Rey Emérito

Mientras el resto de la familia daba su último adiós, Juan Carlos I permaneció en Abu Dhabi, donde reside desde 2020. Según informes médicos, no pudo asistir al funeral debido a problemas de salud.

Tragedia en Adamuz que Conmueve a Todos

Previo al inicio de la ceremonia, la Familia Real se pronunció sobre su «preocupación» por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que dejó al menos 39 víctimas fatales. Ellos afirmaron estar al tanto de la situación y planean regresar a España lo más pronto posible para visitar a las personas afectadas.

Tributo a la Princesa Irene

Durante el servicio fúnebre, la familia ocupó el lado izquierdo de la Catedral, frente al féretro de la princesa, cubierto con la bandera griega y adornado con una corona de flores. Entre las decoraciones también se encontraron las condecoraciones que la princesa recibió a lo largo de su vida, como la Orden de la Familia Real, un homenaje a su legado.