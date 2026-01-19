El 19 de enero, el santoral católico honra a San Canuto IV de Dinamarca, un monarca del siglo XI que se destacó por su firme compromiso con la fe cristiana y su trágico final a manos de rebeldes.

San Canuto IV, nacido hacia 1042 en Dinamarca, Provenía de una familia real que abrazaba el cristianismo en Escandinavia. Ascendió al trono en un periodo de cambio, donde coexistían las viejas tradiciones paganas y la creciente fe cristiana.

Un Rey Comprometido con la Fe Cristiana

Durante su reinado, Canuto se dedicó a consolidar la Iglesia danesa. Promovió la construcción de templos, el soporte al clero y la implementación del diezmo. Sin embargo, esta visión religiosa generó fricciones con la nobleza y los campesinos, quienes consideraban tales medidas un obstáculo a sus intereses.

Defensor de la Justicia

Además de su fervor religioso, San Canuto IV se destacó como defensor del orden y de la justicia real. Su intento por limitar los abusos del poder local provocó una fuerte oposición, que culminó en una rebelión armada en 1086.

El Trágico Final

En un intento de escapar de la revuelta, Canuto se refugió en la iglesia de San Albano en Odense, donde fue asesinado mientras rezaba, lo que lo convirtió en un mártir de la fe cristiana y dejó una huella profunda en la cristiandad danesa.

Canonización y Milagros

Tras su muerte, comenzaron a atribuirle milagros, y su tumba se transformó en un importante lugar de peregrinación. En 1101, fue canonizado, convirtiéndose en el primer santo de Dinamarca y un símbolo de identidad cristiana nacional.

Su Legado y Veneración

San Canuto IV es recordado como un ejemplo de gobierno que buscó ejercer el poder con principios cristianos, incluso a costa de su vida. Sus seguidores rezan por moralidad, justicia social y lealtad en el ámbito público, reconociendo su sacrificio y dedicación.

El 19 de enero también rememora a otros santos de la tradición cristiana medieval, invitando a reflexionar sobre la aplicación de la fe en la vida política y social. En la Ciudad de Buenos Aires, la Catedral Metropolitana es un lugar que conmemora a reyes santos y mártires como San Canuto, promoviendo oraciones por aquellos que tienen responsabilidades gubernamentales.