FMI prevé un crecimiento del 4% para la economía argentina en 2026 y 2027

En un panorama global marcado por la incertidumbre, Argentina destaca con un crecimiento económico notable, superando a otros países de la región, según el último informe del Fondo Monetario Internacional.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipa que la economía mundial continuará en una senda de expansión durante 2026 y 2027, a pesar de las tensiones geopolíticas y fluctuaciones en la política comercial. En este contexto, Argentina se perfila como uno de los países emergentes con mayor potencial de crecimiento, luego de haber salido de una prolongada recesión.

Perspectivas de crecimiento para Argentina

De acuerdo a la actualización de enero del World Economic Outlook, se prevé que el crecimiento mundial se mantenga en 3.3% para 2026 y 3.2% para 2027. Este desempeño se sustenta en el equilibrio entre una menor inflación y condiciones financieras relativamente favorables, a pesar de un comercio internacional fragmentado y la desaceleración tecnológica en diversas regiones.

En este contexto, el FMI estima los siguientes porcentajes de crecimiento para Argentina:

– 2024: -1,3%

– 2025: +4,5%

– 2026: +4,0%

– 2027: +4,0%

Recuperación económica: el camino de Argentina

Con un ajuste macroeconómico ya en marcha, se espera que Argentina se recupere de manera más rápida que otros países de América Latina, como Brasil y México. Este proceso incluye la corrección de desequilibrios fiscales y monetarios que han afectado a la economía.

La inflación y los riesgos económicos

Aunque el FMI no profundiza en la dinámica inflacionaria específica de Argentina, establece un marco en el que la inflación mundial sigue en descenso, mientras que los bancos centrales globales se centran en mantener la estabilidad de precios. Sin embargo, el organismo también advierte sobre los riesgos que enfrenta Argentina, como un posible aumento de tasas de interés internacionales y la volatilidad en los mercados financieros.

El entorno global y sus implicaciones

En su informe más reciente, el FMI ha incrementado las proyecciones de crecimiento para la economía mundial, destacando la influencia del avance en tecnología. A pesar de esta mejora, el organismo señala que la economía global enfrenta desafíos relacionados con tensiones comerciales y cambios en los patrones de comercio.

Conclusiones sobre la economía argentina

A medida que el FMI observa el panorama económico de Argentina, destaca que el país ha dejado atrás la recesión. A pesar de un fuerte rebote en 2025, el verdadero desafío radica en convertir esta estabilización en un crecimiento continuo y sostenible. El compromiso del gobierno con la consistencia fiscal y la credibilidad monetaria será fundamental para alcanzar estos objetivos.