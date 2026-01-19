«Gabriel Rolón: ‘La independencia emocional inquieta a quienes quieren controlar’”

Gabriel Rolón Reflexiona sobre la Soledad en su Nuevo Libro

En un reciente episodio de La Fórmula Podcast, el reconocido psicólogo y psicoanalista Gabriel Rolón abordó la complejidad de la soledad, inspirándose en su libro más reciente, que lleva el mismo nombre. A través de su experiencia personal, examina cómo la pérdida y la soledad se entrelazan en la vida humana.

La Influencia de una Pérdida Personal

Gabriel Rolón compartió que la motivación para escribir su libro provino de una conversación con su esposa, Cintia. Luego de perder a su padre, sintió la necesidad de explorar la profunda soledad que generó esa pérdida. “Este libro es una invitación a dialogar sobre la soledad, uno de los temas que recorre mi vida y mi obra”, sostuvo.

Definiendo la Soledad

Rolón distingue entre dos tipos de soledad: la “soledad en minúscula”, que se refiere a la ausencia de compañía, y la “soledad existencial”, que es inherente a la condición humana. A través de su narrativa, resalta que la soledad puede ser dolorosa, pero también necesaria y enriquecedora.

Un Amor que Respeta las Soledades

En la charla, resaltó que un amor genuino no busca completar al otro, sino que se basa en la capacidad de dos individuos para coexistir en su propia soledad. “Un buen amor es aquel donde cada uno respeta y favorece el espacio personal del otro. Es un encuentro entre solitarios que deciden compartir”, declaró Rolón.

La Soledad como un Espacio de Crecimiento

Rolón enfatiza que, al aprender a estar cómodos en la soledad, se pueden alcanzar mayores niveles de autoconocimiento. Este proceso, según él, puede resultar transformador y ayudar a forjar vínculos más auténticos y saludables.

Desafiando Mandatos Culturales

El psicoanalista también analizó cómo los mandatos culturales influyen en la percepción de aquellos que eligen la soledad. “La soledad no es un destino negativo, sino que muchas veces es una elección consciente”, aseguró Rolón, sugiriendo que la cultura muchas veces etiqueta injustamente a los solitarios.

Un Encuentro Con Uno Mismo

El libro invita a ver la soledad como un espacio de escucha y autodescubrimiento. Rolón expresó que enfrentarse a la soledad permite escuchar nuestras emociones y deseos más profundos. “Es un encuentro con uno mismo que nos enriquece”, concluyó.

La Cita con uno Mismo

Al finalizar la conversación, Rolón comparó la soledad con una cita con uno mismo, donde se debe crear el ambiente adecuado para disfrutar de ese tiempo. “El arte de estar solo es fundamental para el crecimiento personal y la salud mental”, señaló.