¿Es sancionable cruzar un semáforo amarillo? La respuesta te sorprenderá

La confusión en semáforos durante enero, cuando el tráfico se siente más ligero, es común entre los conductores. La luz amarilla puede convertirse en un dilema: ¿debo frenar o acelerar? Esta decisión puede tener consecuencias importantes.

La Función de la Luz Amarilla

Según la Ley Nacional de Tránsito 24.449, la luz amarilla no está diseñada para que los conductores aceleren, sino que cumple una función de advertencia, como lo explica Pablo Martínez Carignano, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La luz amarilla indica que el semáforo está a punto de cambiar a rojo.

¿Por Qué Surge la Confusión?

Muchos conductores asocian la luz amarilla con la necesidad de apurar el paso, lo que puede llevar a situaciones peligrosas. Carignano señala que hay quienes, al ver el amarillo, aceleran sin pensar en las consecuencias, lo cual puede resultar en accidentes.

¿Cuándo se Considera Infracción?

Es importante aclarar que la infracción se configura únicamente al cruzar con luz roja. Pasar con luz amarilla no es una falta, a menos que el vehículo ingrese a la intersección una vez que el semáforo ya está en rojo, algo que también detalla Alejandro González, director de la ONG Creando Conciencia.

Normas Claras al Cruzar

La clave se encuentra en el momento en el que se cruza la línea de detención. Si un vehículo pasa esa línea con el semáforo en rojo, sí comete una infracción. Es crucial reconocer que el inicio del cruce debe ocurrir con la luz roja para que se considere una violación.

¿Y si me Detengo en el Cruce?

Si un conductor cruza en amarillo y se encuentra atrapado en el cruce cuando el semáforo cambia a rojo, no incurre en infracción. Sin embargo, sí podría recibir una multa por obstrucción de la bocacalle o por estar sobre la senda peatonal.

Cantidad de Luz Amarilla: Un Detalle Importante

Un relevamiento de Clarín en distintos puntos de Buenos Aires muestra que la duración de la luz amarilla varía entre 3 y 5 segundos, dependiendo de la avenida. Por ejemplo, en Santa Fe dura 5 segundos, mientras que en calles como Brasil, se reduce a 3.

Normativa y Seguridad Vial

El Gobierno de la Ciudad ha establecido que el tiempo de luz amarilla debe ser predecible y, generalmente, se fija en 3 segundos. Sin embargo, en intersecciones más anchas puede ser necesario agregar tiempo de «todo rojo» para mayor seguridad y permitir que los vehículos terminen de cruzar.

Fiscalización y Multas: Lo Que Debes Tener en Cuenta

Actualmente, más de 200 cámaras en la Ciudad monitorean los cruces semafóricos. Las infracciones solo se registran cuando un vehículo cruza la línea de detención ya con el semáforo en rojo, momento en el cual se capturan tres imágenes como evidencia.

La sanción por una infracción de semáforo en rojo puede variar entre $239.553 y $1.197.765, destacando la importancia de respetar las señales para evitar sanciones económicas elevadas.