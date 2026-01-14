Antonela Roccuzzo: De Tiffany a Stanley, su exitoso camino como embajadora de marcas

Antonela Roccuzzo ha dejado atrás la etiqueta de «Miss Messi» para erigirse como una auténtica referente en el mundo del lifestyle. Su evolución nos sorprende al fusionar el entrenamiento con el lujo de manera excepcional.

Roccuzzo se ha convertido en la imagen de Adidas, donde representa campañas de entrenamiento que destacan por su enfoque en la disciplina y la vida saludable. A través de su presencia, la marca conecta el rigor del deporte con un estilo de vida plenamente saludable.

Un Valor Agregado: Su Compromiso con el Estilo

Por otro lado, Antonela también ha sido elegida por Tiffany & Co. como embajadora en un nicho diferente, donde no solo se comercializan productos, sino también un estatus de lujo. En Argentina, su nombre ha tomado un nuevo significado como “embajadora de lujo”, destacándose en producciones fotográficas que exhiben joyería exclusiva.

Transformando lo Cotidiano en Estilo

Un giro interesante en esta narrativa es su colaboración con Stanley, que lanzó la línea Stanley 1913 x Anto. Este conjunto de productos eleva el termo, un objeto cotidiano, a una pieza de estilo deseada. La colección destaca el tono verde “Antonela”, una firma personal que añade un aire sereno.

La Filosofía de Antonela en Cada Producto

Stanley no solo ofrece productos; vendiendo un estilo de vida que refleja el “método Anto”, centrándose en la hidratación consciente y la búsqueda de hábitos equilibrados. Esto se refleja en cada descripción de producto, que enfatiza la importancia de encontrar tu ritmo y mantener una rutina saludable.

Descubriendo la Colección

La colección incluye productos diseñados para ser parte del día a día y que resaltan en las redes sociales. Uno de los destacados es el Quencher ProTour de 1,18 litros, ideal para quienes llevan un estilo de vida activo, complementado con una tapa “Flip Straw” para evitar derrames.

El Mate System es otra joya de esta línea, un termo de 1,2 litros que destaca por su practicidad y conexión con el ritual argentino. Stanley ofrece un diseño que simplifica el consumo de mate, fusionando eficiencia y tradición.

Por último, el Mate Clásico de 236 ml, elaborado en acero inoxidable con aislamiento, simboliza la esencia de la cultura argentina, en un contexto cada vez más globalizado.

Una Nueva Forma de Medir la Influencia

El camino de Roccuzzo ha transformado la manera en que entendemos la influencia: ya no se mide solo en interacciones digitales, sino en su capacidad de generar un impacto real en distintos sectores. Desde la performance de Adidas hasta el lujo de Tiffany, ahora también promueve objetos cotidianos que se vuelven emblemas de identidad.