Trump Critica al Primer Ministro de Groenlandia mientras Dinamarca y Groenlandia se Preparan para Diálogo con EE. UU.

Francia intensifica su presencia en el Ártico con la apertura de un nuevo consulado en Groenlandia, anunciada para el próximo mes. Esta decisión busca emitir un fuerte mensaje político en medio del creciente interés de Estados Unidos en la región.

Un Paso Estratégico en la Diplomacia Francesa

El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, confirmó que la apertura del consulado está programada para el 6 de febrero. Este movimiento se sitúa en el contexto de la reciente visita del presidente Emmanuel Macron a Groenlandia, realizada el pasado verano como signo de apoyo a la región.

Planificación Prevista y Objetivos claros

Barrot explicó que su propia visita a Groenlandia tuvo lugar a finales de agosto, donde se sentaron las bases para este consulado. La iniciativa está pensada, según el ministro, como “una señal política asociada a un deseo de mayor presencia en Groenlandia, incluso en el ámbito científico”.

“Groenlandia no desea ser propiedad ni gobierno de Estados Unidos. Ha elegido a Dinamarca, la OTAN y la Unión Europea”.

Controversias en el Horizonte

El trasfondo de esta apertura se ve intensificado por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien desestimó la postura del primer ministro groenlandés ante la posible integración territorial con Estados Unidos. Su declaración fue contundente: “No sé quién es, pero será un gran problema para él”, en referencia a las crecientes tensiones entre Dinamarca y Washington.

Efectos en Relaciones y Turismo

Las tensiones históricas entre aliados parecen estar afectando el turismo: un reciente estudio reveló que las reservas de viajes de daneses a Estados Unidos cayeron a la mitad durante 2025, algo sin precedentes según la industria turística.

Estos cambios políticos y los reveses en el turismo evidencian un momento crucial para la diplomacia internacional y las relaciones entre las naciones del norte.