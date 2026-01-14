Javier Milei: Nuevas Medidas del Gobierno en Vivo

La decisión del presidente Javier Milei de modificar el servicio de inteligencia a través de un decreto de necesidad y urgencia ha generado un intenso debate. Mientras los ojos están puestos en el Congreso, es probable que la Justicia actúe primero en este conflicto.

El reciente decreto firmado por Javier Milei se instauró casi en la clandestinidad, buscando evitar la desaprobación pública. Aunque la mayoría de los legisladores disfrutan de sus vacaciones cerca del mar, se espera que la Justicia, que retoma actividades en febrero, se convierta en el primer poder del Estado en desafiar este controvertido decreto.

El Contexto del DNU y sus Implicaciones

La normativa impulsada por Milei modifica de manera profunda el funcionamiento del servicio de inteligencia argentino. Esta medida ha suscitado preocupaciones en diversos sectores sobre cómo afectará la seguridad y la privacidad de los ciudadanos.

Un Legado Controvertido

Esta situación se ve complicada por una ley firmada hace años por Cristina Kirchner, que establece condiciones más estrictas para la anulación de los decretos de necesidad y urgencia. Según esta normativa, un DNU solo puede ser rechazado si ambas cámaras del Congreso votan en su contra, algo que en la actual composición legislativa parece poco probable.

Desafíos para el Congreso

La complejidad del proceso de desaprobación se debe a que una ley no se considera como tal si uno de los cuerpos legislativos la rechaza. Para que el DNU de Milei sea invalidado, se necesita la mayoría absoluta de los votos de los legisladores presentes en ambas cámaras, un requisito que complica aún más la situación actual.

Este es un ejemplo de cómo las estrategias políticas pueden dejar un legado que limita las acciones futuras. Con la complicidad del bloque oficialista, la ley promovida en su momento por Kirchner se ha convertido en un obstáculo que muchos consideran abusivo.