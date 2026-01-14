SpaceX lanza 7,500 nuevos satélites Starlink al espacio

La compañía aeroespacial dirigida por Elon Musk busca afianzar su dominio en el mercado de internet satelital con una flota ampliada de satélites Starlink. Descubre todos los detalles sobre esta ambiciosa iniciativa.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos ha dado luz verde a SpaceX, la innovadora firma de Elon Musk, para lanzar una nueva flota de satélites Starlink. Este despliegue busca fortalecer el proyecto de internet satelital más ambicioso a nivel mundial.

La aprobación, que se realizó el 9 de enero de 2026, permite a SpaceX añadir 7.500 satélites de segunda generación a los ya en funcionamiento, elevando el total a aproximadamente 15.000 unidades en órbita baja terrestre.

Potencia y Conectividad: La Nueva Generación de Starlink

Los nuevos satélites de Starlink están diseñados para ofrecer velocidades superiores, menor latencia y mejor capacidad de conexión móvil. Esto es especialmente crucial en áreas rurales o remotas donde el acceso a la infraestructura tradicional es escaso.

La FCC ha subrayado que esta autorización incluye excepciones a las normas que limitaban la cobertura, lo que permitirá una extensión del alcance y un aumento en la calidad del servicio ofrecido.

Un Proyecto en Expansión

Con más de 2,5 millones de usuarios en todo el mundo, Starlink se ha convertido en una herramienta esencial para mantener la conectividad en regiones afectadas por desastres naturales o conflictos.

Con la reciente aprobación, SpaceX busca no solo consolidar su lugar como líder en internet satelital, sino también competir con otros proyectos destacados como el Proyecto Kuiper de Amazon y OneWeb.

Elon Musk enviará otros 7.500 satélites Starlink a la órbita terrestre, tras autorización de EE.UU.

El comisionado de la FCC, Brendan Carr, ha destacado que esta decisión refleja el compromiso del gobierno de Donald Trump para restaurar el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en el espacio.

No obstante, algunos críticos han señalado la preocupación por los potenciales riesgos asociados con la saturación orbital y el incremento de desechos espaciales. Astrónomos han expresado su inquietud sobre el impacto que esto puede tener en la observación del cielo nocturno.

Sin embargo, SpaceX ha reafirmado que sus satélites cuentan con sistemas automáticos de desorbitado para mitigar estos riesgos, además de colaborar con organismos internacionales para garantizar la seguridad en el espacio.