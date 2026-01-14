Milei festeja el 31,5% de inflación de 2025 y alaba a Luis Caputo como ‘el más grande’

El presidente Javier Milei aplaudió los resultados económicos de diciembre, destacando que la inflación anual de 2025 se ha ubicado en su nivel más bajo en ocho años, un logro que promete transformar la economía del país.

Un logro significativo: Javier Milei, a través de su cuenta en X, expresó su reconocimiento a Luis Caputo, ministro de Economía, tras la publicación del índice de inflación por parte del INDEC. La inflación interanual se ha situado en un 31.5%, marcando un cambio notable respecto a los años anteriores.

Resultados de diciembre y proyecciones a futuro

En un análisis detallado, Caputo reveló que la inflación de diciembre mostró un aumento mensual del 2.8%. Según sus palabras, «el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos ocho años”, un éxito notable que se alcanzó en medio de un reacomodamiento de precios y una fuerte contracción en la demanda de dinero.

Estrategias para la estabilidad económica

El ministro indicó que el superávit fiscal, el control de la cantidad de dinero y la capitalización del Banco Central serán clave para sostener este proceso de desinflación. «Este es el único camino para erradicar la inflación de manera definitiva y hacer de Argentina un país grande otra vez», afirmó.

Reacciones políticas al logro

Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, recordó que al asumir en 2023 la inflación se situaba en un impactante 211.4%, y celebró que ahora se observan resultados tangibles. Diego Santilli, ministro del Interior, también se sumó a los elogios, subrayando que «hemos pasado de ser el país con la mayor inflación del mundo a experimentar la más baja en ocho años».

Un mensaje de esperanza

Patricia Bullrich, senadora nacional, resaltó el esfuerzo realizado y cómo se ha revertido la tendencia inflacionaria. «Este año cerramos con un 30% de inflación, notando una tendencia clara hacia la baja», comentó, haciendo hincapié en el impacto positivo del cambio de rumbo implementado por el gobierno actual.

El respaldo del gabinete

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Damián Arabia, diputado, también se hicieron eco de los números positivos, afirmando que «estos resultados son sólo el comienzo de una Argentina próspera». Leonardo Cifelli, secretario de Cultura, enfatizó que este camino es esencial para eliminar la inflación de forma definitiva.