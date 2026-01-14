El Gobierno ante el desafío de más de $9 billones en deuda local

El economista Ernesto Mattos advierte sobre el inminente desafío financiero que Argentina deberá sortear en 2026, cuando se acumulen más de 9 billones de pesos en vencimientos de deuda. La situación se agrava en un clima de escasez de financiamiento y aumento de la presión cambiaria.

En una reciente entrevista con Canal E, Mattos subrayó que la clave para sortear esta crisis radica en la refinanciación. “Cuando se presentan vencimientos, Argentina busca refinanciar”, afirmó el economista, quien también indicó que el endeudamiento se ha concentrado en el mercado local.

El Impacto de las Tasas de Interés en los Vencimientos

El serio panorama económico se puede comparar con unas cifras astronómicas: “Es el equivalente a 100.000 millones de dólares desde diciembre de 2023”, destacó. Además, enfatizó la complejidad de la situación actual, donde se deben renegociar tasas e intereses. “La discusión se centra en qué tipo de bonos se ofrecen y si los inversores están inclinados a renovar sus compromisos”, explicó.

Estrategias del Gobierno para Manejar la Deuda

Mattos también reflexionó sobre las opciones que tiene el Gobierno: “El financiamiento en moneda local es una alternativa viable”, aunque recordó un episodio crítico en nuestra historia, al mencionar que Argentina, con Lacunza, fue el único país en el mundo que defaultió una deuda en su propia moneda.

Alternativas a la Refinanciación

A pesar de las dificultades, existen otros recursos disponibles. “El país aún puede recurrir a swaps, como los norteamericanos y los chinos, que ofrecen diferentes mecanismos de financiamiento”, añadió.

Respecto al impacto en la población, Mattos divisa dos escenarios. Por un lado, se podría lograr una refinanciación sin inconvenientes, lo que no alteraría la vida cotidiana. Sin embargo, advirtió sobre la posibilidad de un efecto adverso si estos vencimientos no se extienden, ya que podría provocar una mayor presión sobre el tipo de cambio.

La Inflación y sus Nuevas Medidas

Por último, el economista abordó el tema de la inflación y el cambio en la metodología que impulsa el Gobierno. Explicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) está compuesto de diferentes ponderadores, donde el 30% corresponde a alimentos y un 10% a energía, lo que indica un enfoque diversificado en la estrategia económica.