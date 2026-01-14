Córdoba atrajo a más de 416 mil turistas en su último fin de semana de verano

Córdoba Brilla: Más de 416 Mil Turistas Disfrutaron del Fin de Semana en la Provincia
El último fin de semana, Córdoba se convirtió en el destino favorito de cientos de miles de visitantes, atraídos por su rica oferta natural, gastronómica y festiva.
Un Fermento Turístico en los Valles Cordobeses
Según datos de la Agencia Córdoba Turismo, más de 416,000 personas recorrieron la provincia, con especial afluencia en los valles y localidades del interior. La ocupación alcanzó niveles extraordinarios en destinos como Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita y Jesús María, reafirmando a Córdoba como uno de los principales polos turísticos de Argentina en este inicio de verano.
Afluencia Regional Sobresaliente
Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca concentraron la mayor parte del turismo. En el departamento Colón, Jesús María y Colonia Caroya también registraron cifras significativas de ocupación.
Ocupación Hotelera en Números
La Agencia Córdoba Turismo destacó el rendimiento del fin de semana. Villa Carlos Paz alcanzó un impresionante 85% de ocupación, con un incremento al 90% en alojamientos categorizados. En el Valle de Calamuchita, Santa Rosa y Villa General Belgrano lideraron con ocupación del 95%, y esta última incluso llegó al 98% en establecimientos seleccionados.
Otros Destinos y Su Desempeño
En Traslasierra, Villa Cura Brochero registró un 70%, mientras que Mina Clavero y Nono lograron un 75% y 85%, respectivamente. En el Valle de Punilla, lugares como La Falda, Villa Giardino y La Cumbre se ubicaron en torno al 70%.
Jesús María y Colonia Caroya: Éxito Total
El departamento Colón fue uno de los más destacados, con Jesús María alcanzando el 100% de ocupación y Colonia Caroya en un alto 90%. Otros destinos, como Alta Gracia, Miramar y Potrero de Garay, también mostraron buenos niveles de actividad.
Festivales y Eventos: Impulso Turístico
Desde el sector turístico provincial señalaron que el inicio de festividades y eventos culturales fue un motor clave para este movimiento. Un variado cronograma de actividades y fiestas enriqueció la experiencia de los visitantes en toda la provincia.