Antonio Aracre: «La reforma laboral reduce el costo del trabajo y limita los juicios»

Antonio Aracre, conocido economista y ex CEO de Syngenta, se pronuncia sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno argentino, destacando su potencial para transformar el panorama del empleo en el país.

Durante una entrevista en Modo Fontevecchia, Aracre afirmó que esta reforma busca reducir la informalidad en el trabajo y motivar a las pequeñas empresas a registrar a sus empleados. «La reforma baja el costo laboral del 27% al 15% y lo que es más relevante, disminuirá los juicios laborales», declaró.

Impacto de la Reforma en el Mercado Laboral

Aracre enfatizó la necesidad de mirar más allá del debate actual sobre la reforma, analizando el estancamiento del empleo formal en Argentina durante las últimas dos décadas. Con aproximadamente 10 millones de trabajadores en la informalidad, la reforma ofrece incentivos para que las pequeñas empresas los regularicen.

Beneficios Económicos a Largo Plazo

Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema previsional argentino es la baja recaudación, ya que muchos trabajadores no hacen aportes. «Si estos 10 millones de trabajadores no son formalizados, en el futuro no habrá suficientes recursos para jubilaciones o servicios como PAMI», advirtió Aracre.

Incentivos para las Pequeñas Empresas

La reforma ofrece varias mejoras para el sector de pequeñas empresas, que representa el 80% del empleo en Argentina. «Con la nueva normativa, el costo laboral se reduce significativamente, eliminando la incertidumbre de los juicios laborales que pueden poner en riesgo a estos emprendimientos», explicó Aracre.

Flexibilidad Laboral y Seguridad Jurídica

Además, la reforma permite la creación de un “banco de horas”, facilitando a las pequeñas empresas la adaptación a diferentes niveles de actividad en sus negocios, evitando mayores costos fijos.

El Contexto Económico Actual

A pesar de los obstáculos, Aracre considera que la formalización de estos trabajadores no depende solo del crecimiento económico, sino de la implementación de incentivos adecuados. «No se necesitan nuevos empleos, se trata de formalizar lo ya existente», señaló.

Requisitos para la Creación de Empleo Formal

El economista también destacó que para que la economía se revitalice y se creen nuevos puestos de trabajo, es esencial una serie de reformas estructurales, incluyendo la reforma laboral y una mejora en la regulación impositiva. «La estabilidad macroeconómica es clave para que las empresas puedan reinvertir y generar empleo», concluyó.