James Van Der Beek y su esposa renuevan votos días antes de su trágica pérdida

Melancólica Renovación de Votos: La Última Celebración de Amor de James Van Der Beek

El aclamado actor James Van Der Beek y su esposa han celebrado una emotiva renovación de sus votos matrimoniales, un acto que se tornó aún más significativo al ser días antes de su fallecimiento a causa de una grave enfermedad.

James Van Der Beek, famoso por su icónico papel en Dawson’s Creek, falleció el 11 de febrero tras luchar contra un agresivo cáncer de colon. Con su esposa, Kimberly Van Der Beek, contrajo matrimonio en 2010 y juntos tuvieron seis hijos. La renovada promesa de amor que compartieron, justo antes de su partida, es un testimonio conmovedor de su relación.

Un gesto de amor en tiempos difíciles La decisión de renovar sus votos fue tomada solo dos días antes de la ceremonia. “Nuestros amigos nos sorprendieron con nuevos anillos y llenaron nuestra habitación de flores y velas. Renovamos nuestros votos desde nuestra cama”, compartió Kimberly en una entrevista con People.

Un momento que unió a seres queridos La ceremonia fue un evento íntimo, al que asistieron familiares y amigos. Aquellos que no pudieron estar presentes físicamente se unieron a través de una videollamada, asegurando que nadie se perdiera este emotivo momento, el cual resultó ser uno de los últimos vividos junto a James.

Música que acompaña el recuerdo Durante la renovación de votos, el músico Poranguí, cercano a la pareja, ofreció diferentes interpretaciones, culminando con Somewhere Over the Rainbow, que resonó al final de la ceremonia, marcando un toque nostálgico en el aire.

Luchando contra la adversidad Meses antes de su deceso, en noviembre de 2024, James compartió públicamente su diagnóstico de cáncer colorrectal, utilizando sus redes para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y los controles médicos necesarios.

Un acto de solidaridad Ante la situación crítica que enfrentaba su familia por los costos del tratamiento, se inició una recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, logrando hasta el momento más de 2.8 millones de dólares. Varios destacados donantes de Hollywood, como Steven Spielberg y Zoe Saldaña, se unieron a la causa, reflejando el cariño hacia el actor y su familia.

El legado en la pantalla Originario de Connecticut, James alcanzó la fama internacional gracias a Dawson’s Creek, una serie que se convirtió en un fenómeno cultural. Emitida entre 1998 y 2003, la serie resonó con los jóvenes de la época, abordando temas complejos de la adolescencia.

Un hito en la televisión Dawson’s Creek, con su recordada canción de apertura I Don’t Want To Wait, fue un refugio para jóvenes adultos. La serie no solo lanzó al estrellato a Van Der Beek, sino también a otros actores como Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams, abriendo camino a series más contemporáneas que tratan temas del día a día.