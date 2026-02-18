Maslatón: «La única causa de esta catástrofe es la política económica desde 2024»

La clausura de la fábrica de neumáticos Fate y la pérdida de 920 empleos han desatado reacciones en el ámbito financiero. El analista Carlos Maslatón señala que la situación responde a decisiones políticas de gran impacto.

El reconocido analista financiero Carlos Maslatón ha manifestado su opinión sobre el cierre de la fábrica de neumáticos Fate y los 920 puestos de trabajo perdidos, afirmando que «el único culpable de esta catástrofe es la política cambiaria, monetaria y de deuda implementada desde 2024«.

El Impacto del Cierre de Fate

Maslatón no dudó en criticar la gestión del presidente Javier Milei, asegurando que «no se rompan la cabeza buscando motivos; la causa es clara«. En su análisis, considera que la actual política ha creado un entorno económico inviable que afecta negativamente a la industria nacional.

En una reciente publicación en la red social «X«, destaca que esta política «transforma al país en un lugar extremadamente costoso, donde se destruyen todas las industrias legítimas«.

Consecuencias del Modelo Económico

Maslatón también recordó que el modelo económico actual, similar al de Martínez de Hoz, fue respaldado en las urnas en octubre pasado. Sin embargo, advierte que ahora hay que lidiar con las ramificaciones de tal decisión: «aunque no quede nada en pie«.

Reflexiones sobre el Poder y la Quiebra

El analista comparó la situación actual con ejemplos históricos, señalando que «el optimismo del gobierno argentino cada vez que quiebra una empresa nacional tiene solo dos antecedentes contemporáneos: el Partido Comunista de la URSS entre 1921 y 1924 con la Nueva Política Económica y las acciones del Che Guevara en Cuba en 1961, quien veía las quiebras como una forma de eliminar a la ‘burguesía’«.

El Desafío de la Inflación

Maslatón también se refirió a la inflación, vinculando la situación económica actual con periodos anteriores, como el Proceso de Videla y Martínez de Hoz entre 1978 y 1981, señalando que «a pesar de la apertura, los precios de los artículos importados eran exorbitantes«.

El analista concluyó que «la inflación es un fenómeno monetario, no una cuestión de costos«, resaltando la importancia de entender las raíces de este problema económico para poder abordarlo efectivamente.