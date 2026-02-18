Gobierno denuncia a Instagram por incitar delitos

Denuncian a Cuenta de Instagram por Incitar a la Violencia Durante Protestas

El Ministerio de Seguridad ha tomado medidas enérgicas contra una cuenta de Instagram que, según aseguran, promueve actos delictivos en medio de las recientes manifestaciones en el país.

La Denuncia de Seguridad Nacional

El Ministerio de Seguridad Nacional ha interpuesto una denuncia penal contra la cuenta de Instagram denominada «Pedagogía para la acción». Esta cuenta es acusada de instigar delitos durante las manifestaciones en contra de la reforma laboral en debate en el Senado.

Contenido Peligroso en Redes Sociales

Según la denuncia, la cuenta habría publicado un video que muestra cómo fabricar «miguelitos», dispositivos diseñados para dañar neumáticos y obstaculizar a las fuerzas de seguridad. La ministra Alejandra Monteoliva ha tildado este hecho como un «intento deliberado de fomentar el caos y la violencia» en el país.

Investigación y Acciones Judiciales

El Ministerio ha solicitado a la Justicia Federal que se investigue tanto el contenido de este video como la posible conexión de la cuenta con otros perfiles que difunden mensajes similares. Este caso se enmarca en los recientes disturbios que tuvieron lugar en las cercanías del Congreso, donde manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden.

Implicaciones para el Orden Público

Desde el Gobierno, la difusión de este tipo de contenidos en las redes sociales se considera un riesgo directo para el orden público, dado que instruyen a los manifestantes sobre cómo causar daños y resistir la autoridad. La investigación, que está en manos del Juzgado Federal N° 9 de Comodoro Py, busca esclarecer la responsabilidad detrás de estos actos.

La denuncia del Ministerio de Seguridad busca identificar a quienes promueven la violencia en redes

Un Caso Sin Precedentes

La denuncia contra «Pedagogía para la acción» representa un paso importante en la estrategia del Gobierno para combatir la incitación a la violencia en las plataformas digitales. Se espera que la Justicia determine responsabilidades y que se sienten las bases para sancionar a quienes utilicen redes sociales para promover delitos durante manifestaciones sociales.