Nueva York en Vivo: Hochul Lanza Alerta por Tormenta Invernal – Reportes del Miércoles 18 de Febrero

Este jueves 19 de febrero, los neoyorquinos deberán prepararse para un clima cambiante, ya que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas sobre la posibilidad de lluvia y nieve en horas de la tarde.

Desde las 13:00 hasta las 16:00 (hora local), se espera que las condiciones meteorológicas se tornen inestables, con temperaturas máximas alrededor de 42ºF (5,5ºC) y vientos provenientes del noreste con velocidades de hasta 9 mph (14,5 km/h).

Temperaturas en Descenso Durante la Noche

A medida que el sol se oculta, las temperaturas descenderán considerablemente, alcanzando mínimas de 37ºF (2,7ºC). Los vientos del este oscilarán entre 8 y 11 mph (12,8 a 17,7 km/h), lo que podría intensificar la sensación de frío.

Pronóstico de Precipitación

Las posibilidades de precipitación se cifran en un 70%, con acumulaciones esperadas por debajo de una décima de pulgada, lo que indica un día húmedo pero no excesivamente significativo en cuanto a acumulación.