Alpinista en el banquillo: ¿Responsable de la muerte de su novia en la cima de Austria?

Más de un año después de la fatídica excursión al Grossglockner, un caso judicial despierta el interés de montañistas y habitantes de Austria. El novio de Kerstin G. enfrenta un juicio por homicidio culposo tras su trágica muerte en la cumbre.

El dramático ascenso

Kerstin G., de 33 años, perdió la vida debido a una hipotermia durante un intento de escalar la montaña más alta de Austria. Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando ella y su novio, Thomas P., iniciaron la aventura sin prever las adversas condiciones climáticas.

La Acusación

La fiscalía sostiene que Thomas P., siendo el más experimentado en el montañismo, cometió graves errores durante la excursión. Según las autoridades, él dejó a su novia desprotegida y exhausta en medio de una tormenta mientras buscaba ayuda, lo que podría dar pie a un cambio de paradigmas en la responsabilidad de los guías de montaña.

Los Detalles del Caso

La pareja ascendió al Grossglockner, cuya altitud de 3.798 metros presenta desafíos extremos. La fiscalía detalla que, a pesar de las difíciles condiciones, Thomas no tomó las provisiones adecuadas ni regresó a tiempo para ayudar a su pareja. Los errores alegados incluyen no haber previsto llevar suficiente equipo de emergencia y permitir que Kerstin usara botas inapropiadas para la escalada.

Conflicto de Relatos

Mientras que los fiscales afirman que el novio pasó demasiado tiempo buscando ayuda y no reaccionó con la urgencia adecuada, el abogado de Thomas argumenta que la pareja se sentía bien durante gran parte del ascenso. Según él, ambos habían discutido la planificación de la excursión y se consideraban adecuadamente preparados.

Consecuencias Potenciales

Este juicio no solo se centra en la responsabilidad de Thomas P. sino que también plantea mayores interrogantes sobre la seguridad y la ética en el montañismo. Si se le encuentra culpable, podría enfrentar hasta tres años de prisión, además de establecer precedentes sobre la responsabilidad de los escaladores hacia sus compañeros.

A medida que el juicio avanza, la comunidad de montañistas observa atentamente, consciente de que el veredicto podría influir en la forma en que los alpinistas abordan el riesgo y la responsabilidad en sus futuras expediciones.