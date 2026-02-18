¡Vuelta al cole con Genios! Arma tu propio sistema solar y aprende jugando

La esperada llegada de las clases trae una emocionante propuesta para los más pequeños: la revista Genios incorpora, desde su nueva edición, un atractivo sistema solar para armar. Esta iniciativa no solo busca entretener, sino también fomentar el aprendizaje sobre los planetas y la exploración espacial de manera lúdica.

Conoce el Sistema Solar desde tu habitación

Los pequeños lectores podrán disfrutar de un modelo a escala que reproduce la disposición de los planetas en el universo. Con figuras que brillan en la oscuridad, podrán crear su propio fragmento del cosmos en casa. La primera entrega incluye un detallado Sol, mientras que en la próxima edición, a lanzarse el 2 de marzo, recibirán un satélite artificial. La colección continuará sucesivamente con los planetas Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Mars, Tierra y más, incluyendo cohetes y stickers decorativos.

Novedades Impresionantes en la Edición de Lanzamiento

La revista no solo ofrece el sistema solar, sino que también viene con un blíster de 20 marcadores de colores, ideales para los útiles escolares. Además, se lanza “Exploradores del espacio”, la primera publicación de la nueva colección Genios del cole, que incluye notas y figuritas recortables que apoyan los temas aprendidos en el aula. Este número invita a los niños a conocer más sobre el sistema solar y la vida de los astronautas en el espacio.

Secciones Útiles para Aprendizajes Continuos

Cada entrega del sistema solar también incluirá información valiosa en la sección Noticias del universo, ofreciendo datos curiosos y fotos de los últimos descubrimientos. A su vez, en colaboración con la Fundación Vida Silvestre, se introduce Animales de la Argentina, una serie de fichas coleccionables sobre especies nativas en peligro de extinción, comenzando con el yaguareté. Este enfoque educativo busca sensibilizar a los lectores sobre la fauna local y la importancia de su conservación.

Contenido Diverso y Entretenido para Todos

Cada semana, Genios se presenta con contenidos atractivos que estimulan la curiosidad de los niños. La próxima edición, N° 1457, promete una caja con 24 lápices de colores de regalo, un nuevo satélite y el segundo número de Genios del cole, que este mes se enfocará en el cuerpo humano.

Juegos, Desafíos y Más Sorpresas

El Block de Genios es una de las secciones más queridas, ofreciendo laberintos, juegos de observación y la sección Aprendo a dibujar, así como divertidas historietas. Estos contenidos son ideales para complementar la educación con entretenimiento, haciendo de cada número una invitación a descubrir el mundo.

Un Legado de Aprendizaje y Diversión

Con 28 años de trayectoria a sus espaldas, Genios sigue siendo un pilar educativo, fusionando entretenimiento y conocimiento en cada entrega. Con adivinanzas, juegos y notas informativas, la revista se convierte en un compañero ideal para los niños que desean aprender mientras se divierten.

No te pierdas la edición de lanzamiento de Genios, que incluye el sistema solar, el suplemento Genios del cole, y el blíster de marcadores. ¡Ya está disponible en todos los kioscos!