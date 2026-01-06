Apostador anónimo se lleva US$436.000 por la captura de Nicolás Maduro

¿Apostador anticipó la captura de Maduro? Inquietantes preguntas sobre información privilegiada

Un apostador ha ganado casi medio millón de dólares tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, un hecho que se conoció oficialmente poco después de las apuestas. Este sorprendente evento ha despertado sospechas sobre el uso de información privilegiada en la operación.

Una apuesta que cambió todo En Polymarket, una plataforma de apuestas basadas en criptomonedas, las probabilidades de que Nicolás Maduro dejara el poder aumentaron drásticamente antes de que el presidente Donald Trump confirmara su detención. Una cuenta, que se unió un mes antes y realizó cuatro apuestas sobre Venezuela, logró un total de más de 436.000 dólares a partir de una inversión de 32.537 dólares.

Cambio brusco en las apuestas El 2 de enero, las probabilidades de que Maduro fuera capturado se estimaban en un 6,5%. Sin embargo, este porcentaje se incrementó al 11% poco antes de la medianoche y se disparó con fuerza el 3 de enero, justo antes del anuncio presidencial en la red Truth Social sobre la captura de Maduro.

¿Uso de información privilegiada? Dennis Kelleher, director ejecutivo de Better Markets, una organización que promueve la reforma financiera, comentó que esta apuesta parece tener las características de una operación impulsada por información privilegiada. Hasta el momento, Polymarket no ha ofrecido comentarios sobre este asunto.

Récord de ganancias en la plataforma Otros usuarios también se beneficiaron, ganando decenas de miles de dólares gracias a apuestas relacionadas con la captura de Maduro. Esto ha llevado a un creciente escrutinio sobre prácticas en los mercados de predicción.

Reacciones desde Washington Legisladores en Washington están comenzando a abordar esta cuestión. El congresista Ritchie Torres, de Nueva York, ha propuesto un proyecto de ley que busca prohibir a los empleados del gobierno operar en mercados de predicción si poseen información no publica que pueda afectar sus apuestas.

El auge de los mercados de predicción Estos mercados han ganado popularidad en los Estados Unidos, con plataformas como Polymarket y Kalshi permitiendo a los usuarios apostar sobre una variedad de temas. En las apuestas sobre las elecciones presidenciales de 2024, se han movilizado cientos de millones de dólares. Con una atención creciente de los reguladores, el sector ha enfrentado desafíos, especialmente durante la administración de Biden. Sin embargo, con la presidencia de Trump, el clima se ha vuelto más favorable para estas plataformas.