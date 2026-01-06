Roban auto a mujer mientras dormía en Playa Unión

En un preocupante incidente en Playa Unión, dos ladrones ingresaron a la vivienda de una mujer mientras ella dormía, llevándose un vehículo y una computadora portátil. Este suceso se enmarca en un aumento de delitos en la zona, afectando incluso a trabajadores de la playa.

La inseguridad en Playa Unión se ha intensificado, y un nuevo robo pone de relieve la situación. La víctima, que se encontraba dormida en su hogar, fue sorprendida por al menos dos delincuentes que entraron a su propiedad en la calle Juan de la Piedra. En el acto, sustrajeron una mochila que contenía una notebook y, aprovechando la oportunidad, se llevaron también su auto.

Detalles del Robo en la Vivienda

El automóvil, un Ford Fiesta dorado con patente FEW-248, tenía medio tanque de combustible al momento de ser robado. La notebook, marca Lenovo, se reconocía por sus distintivas calcomanías de “River Plate” y “Dragon Ball Z”. Según la información proporcionada por la policía, los delincuentes ingresaron sin causar daños visibles en la vivienda, lo que lleva a considerar el caso como un hurto.

Impacto en la Comunidad Local

Los vecinos de Playa Unión han expresado su preocupación por el incremento en los delitos contra la propiedad. Este robo se suma a una serie de hechos delictivos que han tenido lugar recientemente, incluyendo actos de vandalismo en los refugios utilizados por guardavidas locales, quienes también han sido víctimas de robos.

Búsqueda de Evidencias

Las autoridades están llevando a cabo una investigación para dar con los responsables. Una de las líneas de acción incluye la revisión de cámaras de seguridad que pudieran haber captado a los sospechosos durante el robo o al momento de abandonar la escena en el vehículo robado.

La comunidad de Playa Unión sigue a la expectativa de medidas que garanticen su seguridad y pongan un freno a la ola de delitos que afecta a la zona.