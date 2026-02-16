Apple 2026: Nuevos iPhone 17e, MacBook M5 y iPads en el horizonte

La espera ha terminado. Apple está a punto de sorprender al mercado con una actualización significativa de su línea de productos, que incluye el esperado iPhone 17e y diferentes modelos de computadoras Mac.

Con una presentación programada para finales de febrero o principios de marzo, Apple, bajo la dirección de Tim Cook, se prepara para desvelar un amplio catálogo de innovaciones en hardware y dispositivos móviles, que promete atraer a una variedad de perfiles de consumidores.

Nuevas MacBook y Actualizaciones de Software

Las expectativas están altas, ya que se prevé que la compañía anuncie las nuevas MacBook Pro equipadas con los avanzados procesadores M5 Pro y M5 Max. Este lanzamiento podría coincidir con la actualización de software macOS 26.3, posiblemente revelada en un evento de la primera semana de marzo.

Nueva MacBook de Bajo Coste Equipado con Chip A18 Pro (Foto: Europa Press)

Como parte de esta renovación, se introducirá una MacBook de menor coste, que lanzará el nuevo chip A18 Pro, con una pantalla de menos de 13 pulgadas y una gama de colores atractiva. Esta estrategia es el primer paso de Apple hacia un público que busca opciones más asequibles sin sacrificar el rendimiento.

Mejoras en la Línea iPad

Además de las actualizaciones en computadoras, Apple también renovará su línea de tabletas, introduciendo un modelo base de iPad y la cuarta generación del iPad Air M4, afinando así su oferta y respondiendo a las necesidades del mercado.

El iPhone 17e: La Opción Asequible

El iPhone 17e será un dispositivo económico pero potente (Foto: Europa Press)

En el centro de atención está el iPhone 17e, diseñado para el mercado de dispositivos accesibles. Según la información filtrada, el nuevo modelo incluirá un procesador A19 y soportará carga MagSafe, manteniendo características avanzadas a un precio competitivo.

Este modelo se ofrecerá a partir de 599 dólares en Estados Unidos para la versión de 128 GB, alineándose con las expectativas de precios establecidos. En Europa, su precio inicial será de aproximadamente 709 euros. A pesar de su enfoque en lo asequible, el iPhone 17e promete un rendimiento sobresaliente.

Características y Diseño del iPhone 17e

El diseño del iPhone 17e incluirá una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y bordes rectos, pero no incorporará la famosa ‘Dynamic Island’ de los modelos premium. Su tasa de refresco será de 60 Hz, manteniendo así especificaciones sencillas pero efectivas.

En el apartado fotográfico, el dispositivo contará con una cámara principal de 48 megapíxeles, priorizando el procesamiento de imágenes para asegurar una experiencia fotográfica práctica pero de calidad.

Opciones de color para el iPhone 17e (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colores disponibles incluirán opciones clásicas como blanco y negro, junto a una nueva variante lavanda que se encuentra en evaluación.

Se espera que Apple adopte un enfoque poco convencional para la presentación del iPhone 17e, realizando el anuncio a través de su sitio web en lugar de eventos en vivo, una táctica usada para productos de menor perfil en el pasado.