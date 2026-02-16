La Reina del Carnaval de Barranquilla: ¿Un Reflejo de las Jerarquías en Colombia?

El Carnaval de Barranquilla, una de las celebraciones más coloridas y esperadas de Colombia, revela una complejidad social donde la tradición se entrelaza con la desigualdad. Este año, los desfiles y fiestas se celebrarán en un contexto que destaca tanto la riqueza cultural como las dividir políticas.

«En Barranquilla hay un carnaval de día y otro de noche. En el día nos juntamos todos, pero en la noche la Reina Popular vuelve a su barrio. Esa no se queda en el Country Club». Así lo expresa Edgar Rey Sinning, investigador que analiza la dualidad de este evento emblemático.

Un Carnaval que Refleja Divisiones

El Carnaval, celebrado desde hace más de un siglo, no solo es una fiesta, sino un espejo de la sociedad barranquillera. La Reina del Carnaval se selecciona entre la élite, mientras que la Reina Popular representa a los sectores menos favorecidos. Esta distinción ha suscitado debates sobre las desigualdades sociales que persisten,desvelando la realidad de una Barranquilla marcada por apellidos y dinastías familiares.

El Legado Cultural del Carnaval

Desde su declaración como Patrimonio Cultural por la UNESCO en 2003, el Carnaval ha atraído multitudes; en 2025, se registró la presencia de casi 800,000 visitantes. La presentación de artistas de renombre, como Shakira, destaca la importancia de esta festividad a nivel internacional.

Miradas Diferentes sobre la Realeza del Carnaval

Mientras muchos ven la elección de la Reina como un símbolo de prestigio, otros argumentan que perpetúa estructuras de poder. Juan José Jaramillo, director del Carnaval, defiende la idea de que la festividad es inclusiva y refleja todas las caras de Barranquilla.

Michelle Char, Reina del Carnaval 2026

La elegida para 2026, Michelle Char Fernández, proviene de una familia influyente, despertando críticas sobre la perpetuación de una «monarquía» en un contexto en el que la desigualdad social es evidente. Jaramillo menciona que las reinas se convierten en embajadoras culturales, pero las reinas populares también reclaman su lugar, aunque de manera menos destacada.

El Impacto del Carnaval en la Sociedad

A pesar de las críticas a la estructura de los reinados, el Carnaval se mantiene como un espacio donde se vivencian momentos de inclusión y celebración. Sin embargo, el sociólogo Jair Vega argumenta que la mediatización del evento ha distorsionado su esencia, convirtiéndolo en una competencia en vez de una celebración comunitaria.

Una Fiesta con Matices

A medida que la ciudad avanza y reduce su índice de desigualdad, persisten desafíos, como el aumento de la pobreza extrema. Durante el Carnaval, estas diferencias tienden a desdibujarse, permitiendo a todos disfrutar de la alegría y el folclore que caracterizan esta celebración.

Más que un Espectáculo

El Carnaval de Barranquilla no se limita a la elección de una reina; es un evento que define la identidad cultural y social de una región. La realeza puede estar dominada por apellidos influyentes, pero durante esos días de celebración, el espíritu de la ciudad brilla con fuerza, demostrando que, al final, quienes disfrutan son aquellos que realmente viven la experiencia del carnaval.