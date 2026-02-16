Caputo: ‘Estoy asombrado’ ante el silencio del empresariado

Reforma Laboral: Luis Caputo Celebra la Reducción de Cargas Patronales

El Ministro de Economía, Luis Caputo, destaca un avance significativo en la reciente reforma laboral al anunciar una drástica reducción del 85% en las cargas patronales, pero critica la falta de reconocimiento del sector empresarial.

Importancia de la Reducción en Cargas Patronales

Caputo, a través de sus redes sociales, ha enfatizado que esta disminución es uno de los aspectos más relevantes de la nueva ley aprobada en el Senado. “Bajamos las cargas patronales un 85% para nuevos empleos”, afirmando que el silencio del sector empresarial lo sorprende. “Ninguna cámara festeja, nada”, añadió el funcionario.

Objetivo de la Reforma: Impulsar el Empleo Registrado

El Gobierno ha repetido que esta medida busca reducir los costos laborales en un intento por incentivar la creación de empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, así como en sectores que requieren alta mano de obra.

Reacción del Sector Empresarial

Sin embargo, la falta de celebraciones entre las cámaras empresariales revela otra cara de la situación. Caputo también dio retweet a un economista que compartió datos sobre cómo esta reforma podría impactar las cargas patronales si se implementa adecuadamente.

Según el análisis, las contribuciones del empleador disminuirían del 27% actual al 15% durante 48 meses, reduciendo la carga total del salario bruto del empleado en 12 puntos porcentuales.

Quejas de los Supermercados Mayoristas

Por otro lado, la CADAM, que representa a los supermercados mayoristas, expresó preocupaciones sobre cambios de último minuto en el proyecto. Argumentan que la modificación del artículo 128 consolidaría aportes obligatorios sin la debida transparencia.

Consideran que esta alteración dota a la cámara de un poder considerable para continuar recaudando ingresos sin mecanismos claros de rendición de cuentas, lo cual contradice los objetivos de la reforma.

La Ausencia de Entusiasmo Empresarial

A pesar de las iniciativas del Gobierno, los empresarios manifestaron su inquietud por el estancamiento económico. Con la capacidad instalada apenas superando el 50%, la preocupación es palpable, especialmente en sectores que aún no han logrado recuperarse de la recesión.

Diálogo entre Caputo y la UIA

En este escenario, el pasado viernes, Caputo se reunió con Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien presentó solicitudes específicas para revitalizar la economía, incluyendo medidas para facilitar el crédito al consumo y la devolución del IVA en el sector de la construcción.

El objetivo es estimular diversos sectores productivos, aportando dinamismo a la cadena de valor nacional y evitar que la recesión se vuelva crónica.