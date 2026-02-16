José María Rodríguez Saráchaga: “El delito no debe ser romantizado”

El analista José María Rodríguez Saráchaga, en una reciente entrevista con Canal E, expresó su descontento con el debate en Diputados sobre la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, catalogándolo como “interminable” y “lamentable”.

Rodríguez Saráchaga no se mostró satisfecho con el desarrollo de las discusiones, señalando que el problema mayor no radica solo en la duración del debate, sino en el contenido de algunas intervenciones. “Lo que escuchamos fue inentendible. Hubo una frase impactante: ‘la primera dignidad de un chico era salir a robar’, lo que representa una grave romantización del delito”, argumentó el analista.

Crisis de Sensibilidad Social en la Polítiсa

Según el especialista, muchos legisladores parecen estar desconectados de la creciente preocupación social por la inseguridad. “Si las encuestas muestran que la ciudadanía está cansada de la inseguridad, no se debe romantizar el delito”, enfatizó.

La presencia de familiares de víctimas en la sala de debates complica aún más el panorama. “¿Cómo se puede romantizar el asesinato delante de un padre que ha perdido a su hijo? Esta barbarie es irreconocible”, lamentó.

Romantización del Delito y Criminalización de la Pobreza

Rodríguez Saráchaga también cuestionó la equivicada asociación entre pobreza y criminalidad: “Cuando se dice eso, se está no solo romantizando el delito, sino también criminalizando la pobreza”, afirmó. Su análisis recordó que casos como el de Robledo Puch no estaban necesariamente ligados a la marginalidad social.

Sobre el dilema del discurso, el analista sugiere que el problema no es solo ideológico, sino también comunicacional. “Es simple: primero piensa, luego habla”, sintetizó.

La Decadencia del Discurso Político

Más allá de la especificidad del proyecto, Rodríguez Saráchaga amplió sus críticas hacia la calidad del discurso político en general. “Estamos viendo un descenso en la calidad de los discursos en diversas esferas de la vida pública”, observó, atribuyendo esto a fallas en la formación académica y en el hábito de lectura.

El empobrecimiento del vocabulario afecta directamente la capacidad de argumentación. “Las palabras son las herramientas con las que construyes un discurso”, comparó, refiriéndose a las diferencias entre generaciones con mayor riqueza léxica y las actuales.

También criticó la falta de preparación entre los legisladores. Recordó un caso en el que un senador admitió no haber leído una ley antes de votarla: “¿Para qué te ofreces a opinar sobre algo que no has estudiado? Es una falta de respeto hacia la ciudadanía y especialmente hacia quienes te votaron”, concluyó.

Así, el debate sobre la baja de imputabilidad no solo reabre una discusión crucial sobre la legislación penal en Argentina, sino que plantea serias interrogantes sobre la calidad institucional y el nivel del discurso político en el país.