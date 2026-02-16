Qué Sucedió con X y su Repentino Cierre

Este lunes 16 de febrero, X, la plataforma de Elon Musk, sufrió una interrupción masiva que dejó a miles de usuarios sin poder acceder a su feed. Aquí te contamos lo ocurrido y lo que se sabe sobre la restauración del servicio.

La red social X experimentó un fallo que impactó a numerosos usuarios en Argentina y en otras partes del mundo. La situación se desató durante la mañana del lunes, en pleno feriado por Carnaval en el país.

El sitio especializado DownDetector registró un repunte significativo en los reportes de problemas a partir de las 10:00 AM. Los mensajes de error como “Algo salió mal. Intenta recargar” comenzaron a proliferar, afectando a cada vez más personas.

Fuente: DownDetector

El análisis gráfico de DownDetector muestra un aumento notable en las notificaciones de problemas dentro de las 24 horas anteriores, revelando que la caída tuvo un efecto considerable en la comunidad de usuarios.

A partir de las 10:00 AM, se evidenció un incremento sustancial en los reportes relacionados a X, lo que sugiere una afectación a una gran cantidad de usuarios. Entre los principales inconvenientes, el 47% informó errores al intentar acceder al feed, mientras que el 43% señaló problemas de conexión con el servidor de la red social.

Razones Detrás de la Caída y Expectativas de Recuperación

La compañía bajo el liderazgo de Elon Musk aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las causas del colapso en sus servicios. Sin embargo, expertos en tecnología especulan que fenómenos como estos suelen estar relacionados con:

Fallas en los servidores centrales o errores de conexión con suministradores de infraestructura.

o errores de conexión con suministradores de infraestructura. Actualizaciones de algoritmos que se implementan en tiempo real, generando conflictos en la plataforma.

que se implementan en tiempo real, generando conflictos en la plataforma. Mantenimiento no anunciado dentro del proceso de transformación hacia una «aplicación para todo».

Consejos para Usuarios Durante la Interrupción

Mientras los problemas se resuelven, aquí hay algunas sugerencias para aquellos que necesitan acceder a la plataforma: