Joven arrestado y menor demorado por vandalizar puesto de comidas

Un sorpresivo incidente tuvo lugar en el centro de Dolavon, donde dos jóvenes fueron arrestados tras intentar escapar de la Policía tras un robo que incluía focos y otros objetos.

El hecho se registró detrás del puesto de comidas “El Petroka”, ubicado en la esquina de avenida 25 de Mayo y Tacari. El personal de la Comisaría Distrito Dolavon llevó a cabo la detención en el marco de un patrullaje de rutina en la zona.

Según el informe policial, los agentes avistaron a los dos individuos en la parte trasera del local. Al percatarse de la presencia policial, ambos intentaron huir en direcciones opuestas.

Detenciones en el Céntrico Dolavon

Uno de los jóvenes fue detenido en la plaza ubicada en el área, mientras que el otro fue apresado en la calle La Paz, casi en la intersección con la avenida Roca.

Objetos Recuperados

Durante la inspección, se descubrió que el menor de edad llevaba un foco escondido en su bolsillo. El joven adulto, por su parte, tenía una mochila roja llena de focos y otros objetos personales.

La Escena del Robo

Al revisar el puesto de comidas, los oficiales comprobaron la falta de luminarias en la parte trasera y detectaron daños en una puerta, que mostraba signos de haber sido forzada. También encontraron diez botellas de agua, que se supo habían sido sustraídas de un escenario cercano.

Los detenidos han sido identificados como F. G., de 18 años, y el menor de 14 años, V.R.A., quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente.