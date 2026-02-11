Aprobación inicial del acuerdo Mercosur-Unión Europea tras intenso debate en Diputados

La Cámara de Diputados está en el centro de la atención, ya que avanza hacia la aprobación del histórico acuerdo de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, mientras las protestas por la reforma laboral mantienen a la ciudad en ebullición.

En un contexto marcado por manifestaciones en las calles que se oponen a la reforma laboral, las comisiones de Relaciones Exteriores y Mercosur han dado un impulso vital a la ratificación del acuerdo de libre comercio pactado entre los países del Cono Sur y la Unión Europea.

Dictamen de Mayoría: Un Paso Decisivo

Este ambicioso proyecto recibió un dictamen de mayoría con 46 firmas en una sesión conjunta, destacando la nueva dirección de ambas comisiones. Se prevé que el acuerdo será sometido a votación el jueves en el recinto, buscando la media sanción antes de ser enviado al Senado.

Conflictos Internos y Alianzas Sorprendentes

A pesar de las tensiones políticas en el seno de la Comisión, donde oficialismo y oposición intercambiaron opiniones acaloradas, el hecho de que Unión por la Patria (UxP) se abstuviese de apoyar el dictamen, generó sorpresa. Algunos miembros están a favor del acuerdo, lo que plantea un escenario inusual y potencialmente favorable.

Reacciones de los Legisladores

Se cree que varios legisladores, como Guillermo Michel de Entre Ríos y Agustín Rossi de Santa Fe, respaldarán el proyecto, mientras que el ex canciller Santiago Cafiero se opone. En este contexto, Michel también ha impulsado la creación de un proyecto de supervisión del acuerdo para su análisis en una comisión bicameral.

Detalles del Acuerdo Comercial

El proyecto clave establece la aprobación del “Acuerdo interino de comercio entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea”, firmado recientemente en Asunción, Paraguay. A nivel regional, todos los países del Mercosur están trabajando juntos para acelerar su ratificación, aunque la Unión Europea enfrenta resistencias en su Parlamento.

El Debate Político en Curso

Las nuevas autoridades del Congreso han designado a Juliana Santillán como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y a Damián Arabia en Mercosur, rompiendo con el pasado peronista. Cafiero argumentó en contra del acuerdo citando principios fundamentales del peronismo como la justicia social y la soberanía económica.

Impacto en el Mercado Argentino

Desde la oposición, muchos cuestionan las salvaguardias necesarias para proteger sectores críticos de la economía nacional, proponiendo que el acceso a mercados como el europeo podría perjudicar la producción local. En contraste, Arabia y otros legisladores de la alianza oficialista destacan la importancia de este momento histórico y su potencial para acceder a un mercado de 700 millones de consumidores.

Perspectivas Futuras y Cifras Clave

Santillán defendió el acuerdo señalando el crecimiento esperado del 76% en las exportaciones argentino-europeas. Sin embargo, las proyecciones de impacto y los datos de destinos de exportación provocan controversias y discussiones intensas entre las partes interesadas.

Lejos de un consenso total, el camino hacia la aprobación del acuerdo Mercosur-UE refleja la complejidad de las dinámicas políticas y económicas actuales en Argentina, con implicaciones profundas para el futuro del comercio en la región.