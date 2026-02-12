Ciberataques Globales Aumentaron un 3% en Enero

En un entorno digital en constante evolución, las organizaciones globales se ven cada vez más amenazadas, con cifras alarmantes sobre ciberseguridad en el inicio de 2026.

Durante enero de 2026, el número de ciberataques se disparó, alcanzando un promedio de 2.090 ataques semanales por cada organización.

Este notable incremento del 3% respecto a diciembre y del 17% en comparación interanual pone de relieve la presión constante que enfrentan las empresas.

Las principales causas de este incremento son:

el aumento de la actividad de ransomware

los riesgos asociados al uso de herramientas de IA Generativa

Los expertos coinciden en que los ataques no solo son más frecuentes, sino que también se han vuelto más sofisticados y oportunistas.

Para combatir estas amenazas, la protección en tiempo real a través de inteligencia artificial se presenta como una de las mejores estrategias disponibles.

Nuevos Riesgos: GenAI y la Exposición de Datos

La adopción acelerada de herramientas de GenAI en las organizaciones está facilitando la fuga de información sensible.

En enero, se registró que 1 de cada 30 solicitudes enviadas desde redes corporativas implicaban un riesgo significativo de exposición de datos confidenciales.

Alrededor del 93% de las empresas que usaron estas herramientas reportaron vulnerabilidades.

Datos comprometidos incluyen:

documentos internos

identificadores personales

información de clientes

código fuente propietario

Además, se observó que las organizaciones utilizaron, en promedio, 10 herramientas GenAI diferentes al mes, muchas de ellas sin una gestión formal que garantizase su seguridad.

Esta situación aumenta el riesgo de fugas accidentales y posibles ataques mediante ransomware e IA.

Sectores y Regiones más Vulnerables

El sector educativo resulta el más afectado a nivel global, con un promedio de 4.364 ataques semanales por organización, un 12% más que el año anterior.

Los siguientes sectores más atacados fueron:

gubernamental , con 2.759 ataques semanales (+8% interanual)

telecomunicaciones, con 2.647 (+8% interanual)

En el ámbito regional, Latinoamérica reportó el mayor volumen de ataques, con un promedio de 3.110 semanales por organización, lo que representa un aumento del 33% interanual.

Asia-Pacífico la sigue con 3.087 ataques (+7%), y Europa y Norteamérica reportaron incrementos del 18% y 19% respectivamente; África, en contraste, mostró una disminución del 6%.

Estadísticas del Ransomware en Enero de 2026

El ransomware se ha consolidado como una de las amenazas más devastadoras, reportándose 678 incidentes en enero, un aumento del 10% respecto al mismo mes del 2025.

Norteamérica acumuló el 52% de los casos, seguida por Europa con el 24%.

Estados Unidos concentró el 48% de las víctimas globales, seguido por Reino Unido (5%), Canadá (4%) y otros países europeos.

Los sectores más afectados por ransomware fueron:

servicios empresariales (33%)

bienes y servicios de consumo (15%)

manufactura industrial (11%)

Los grupos de ransomware más activos incluyen a Qilin (15%), LockBit (12%) y Akira (9%), quienes representan una parte significativa de los ataques.