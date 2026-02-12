Millonarios vs. Águilas Doradas: Sigue en Vivo el Minuto a Minuto del Partido de la Liga BetPlay

El emblemático estadio El Campín recibe a Millonarios con la esperanza de que el equipo local logre su primera victoria en la Liga BetPlay ante Águilas Doradas. La expectación crece entre los aficionados.

Millonarios buscará su primera victoria ante Águilas Doradas bajo la dirección de Fabián Bustos – Colprensa/@AguilasDoradas

¡Saludos a todos los amantes del fútbol! Hoy se vive un emocionante encuentro entre Millonarios y Águilas Doradas en la fecha 6 de la Liga BetPlay. Este partido representa el regreso del equipo local a su hogar, buscando que el ambiente de El Campín les impulse a conseguir su primer triunfo del torneo.

