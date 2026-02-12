Fallece a los 48 años James Van Der Beek, estrella de «Dawson’s Creek»

El amado actor James Van Der Beek, famoso por su papel en «Dawson’s Creek», ha fallecido a los 48 años, dejando un vacío en el mundo del entretenimiento.

Un adiós conmovedor

Este miércoles, la familia de Van Der Beek confirmó la triste noticia de su muerte en un conmovedor comunicado publicado en redes sociales: «Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia».

La Batalla contra el Cáncer

El actor perdió la vida tras luchar contra un cáncer de colon, que le fue diagnosticado a finales de 2023. Sin embargo, decidió mantener la noticia en privado hasta noviembre de 2024.

Diagnóstico y lucha

Durante una entrevista, Van Der Beek reveló que comenzó a notar síntomas inusuales en sus deposiciones, un signo común del cáncer colorrectal. A pesar de sus preocupaciones iniciales, no fue hasta que se sometió a una prueba que se confirmaron sus temores: estaba en estadio tres de la enfermedad.

Una Carrera Brillante

James Van Der Beek fue un referente en la pantalla chica durante finales de los 90 y principios de los 2000. Su icónico papel en «Dawson’s Creek» lo consolidó como una estrella, adquiriendo un estatus de culto entre los fanáticos de la serie.

Más Allá de Dawson

Además de su papel en la serie juvenil, Van Der Beek también fue protagonista de la película «Varsity Blues» y se presentó en varias comedias, como «Don’t Trust the B—- in Apartment 23». Su participación en «Dancing with the Stars» también dejó huella en su carrera.

Un Mensaje de Esperanza

A pesar de su enfermedad, Van Der Beek se comprometió a concienciar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de colon. «Si puedo salvar a alguien de tener que pasar por esto, eso es mágico», compartió en sus últimas intervenciones.

Un Legado que Perdura

Con seis hijos, Van Der Beek se preocupó no solo por su legado profesional, sino también por el impacto que tendría en su familia. Reflejó en una entrevista que, a pesar de perder partes de su identidad durante el tratamiento, siempre se sintió digno de amor.

Su influencia y legado vivirán en la memoria de sus fans y colegas, quienes continúan recordando con cariño a este gran artista. Las memorias y las enseñanzas que compartió, tanto en pantalla como fuera de ella, resonarán por siempre en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron.